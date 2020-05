Coronavírus: Mandetta diz que Bolsonaro queria mudar a bula da cloroquina

(foto: Reprodução/Agência Brasil)

O ex-ministro da Saúdeafirmou, em entrevista para a GloboNews nessa quarta-feira (20), que o governo federal pretendiada cloroquina para incluir sua recomendação para o tratamento da"O presidente se assessorava ou se cercava de outros profissionais médicos. Eu me lembro de quando - no final de um dia de reunião de conselho ministerial - me pediram para entrar numa sala e estavam lá um médico anestesista e uma médica imunologista, que estavam com a redação de um provável ou futuro, ou alguma coisa do gênero, um decreto presidencial... E a ideia que eles tinham era de alterar a bula do medicamento na, colocando na bula indicação para COVID-19", afirmou Mandetta em entrevista.Na ocasião, o ex-ministro disse que o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres estava no encontro."O próprio presidente da Anvisa se assustou com aquele caminho, disse que. Eu simplesmente disse que aquilo não era uma coisa séria e que eu não iria continuar naquilo dali, que o palco daquela discussão tem que ser no Conselho Federal de Medicina", disse Mandetta.Ele ainda completou: "Então, é lá que esse debate tem que se dar. Não adianta fazer um debate de uma pessoa que seja especialista na área que for, com um presidente da República que não é médico."Ele também disse que leu o protocolo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a ampliação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina e considerou o texto “muito distante do minimamente razoável.”Ele afirmou que " não existe nenhum estudo que aponta uso ambulatorial . Li agora o que foi escrito. Achei que tentaram colocar alertas muitos distantes da realidade”.De acordo com Mandetta, a dose do medicamento utilizada para o combate ao novo coronavírus é muito maior do que, por exemplo, a usada no tratamento da malária. “Eles aumentam a dose, porque se acredita que a maior quantidade é antiviral”, disse.