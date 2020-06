Ex-ministro Mandetta critica mudanças nos boletins da Saúde: 'Segredo é arma de guerra, não de epidemia'

(foto: Divulgação) especialistas, é uma maquiagem na contagem dos mortos. As mudanças do Ministério da Saúde, na divulgação dos boletins com o número de mortes pelo coronavírus, estão recebendo críticas de vários setores. O risco, segundo, é uma maquiagem na contagem dos mortos.





Também segundo Denise, a avaliação de especialistas é de que junho ainda será um mês delicado em vários estados e que sumir com os números, ou divulgá-los depois do horário comercial, é uma forma de tentar tirar a pandemia da agenda dos brasileiros.





Denise Rothenburg também falou sobre programa Pró-Brasil, e sobre como deverá estar o país depois da pandemia. "Da mesma forma que o governo errou ao desconsiderar a gravidade da pandemia da covid-19 e considerar as medidas de isolamento social um “ataque” ao presidente Jair Bolsonaro, errará se resolver financiar tudo com dinheiro público mais adiante."





Também de acordo com a colunista, ainda não há um consenso no congresso sobre a montagem de uma estrutura para acompanhamento e divulgação do balanço diário de casos do coronavírus no Brasil.