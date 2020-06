Técnicos do Ministério da Saúde dizem que 'Bolsonaro surtou de vez'

(foto: Divulgação)

Vários técnicos do Ministério da Saúde, que estão em seus cargos há muito tempo, e que já prestaram muitos serviços ao órgão, dizem que o presidente Jair Bolsonaro 'surtou de vez' diante dos números cada vez mais dramáticos do coronavírus no Brasil. O país já contabiliza mais de 35 mil mortos.









Ainda de acordo com Vicente, os técnicos garantem que, desde a última semana, Bolsonaro vem pressionando o ministério para mudar a forma de divulgação dos números de contaminados e mortos pelo novo coronavírus, o que foi efetivado nesta sábado, com várias mudanças no site do órgão, que ficou várias horas fora do ar.





"Ele não só conseguiu adiar o horário da divulgação dos dados, que passou para as 22h, como mandou tirar informações relevantes do boletim para dificultar o trabalho da imprensa."





Bolsonaro não se conforma com a repercussão dos números de mortes e de contaminados, que vem derretendo a popularidade dele. Na avaliação do presidente, há exageros na divulgação dos números da covid-19, criando pânico desnecessário. Ele continua classificando a doença como “gripezinha.”