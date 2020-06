Secretário de Bolsonaro compara divulgação de mortes da COVID-19 com transmissão de futebol

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Novamente dois pesos e duas medidas por parte da mídia: divulgar boletim da saúde às 22:00 é escândalo. Transmitir futebol às 22:00 sem transporte público, todos ficam calados. %u2014 Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) June 8, 2020

O secretário de comunicação da Presidência da República,Fabio Wajngarten, comentou nesta segunda-feira, por meio de seu perfil no Twitter, que a mídia usa de " dois pesos e duas medidas" ao criticar o atraso, do horário habitual desde o nício da pandemia, que o imposto pelo governo aos veículos de comunicação.





Quem é Fabio Wajngarten

Para o também publicitário, a reclamação só ocorre'' em relação à divulgação dos dados da. "Divulgar boletim da saúde às 22:00 é escândalo. Transmitir futebol às 22:00 sem transporte público, todos ficam calados.

O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, está no cargo desde abril do ano passado, em substituição a publicitário Floriano Amorim, que acompanhava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Bolsonaro desde os tempos em que ele era deputado.

Wajngarten assumiu o cargo por indicação do filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro para chefiar a conta de publicidade R$ 150 milhões do governo federal.

Em janeiro desde ano, Wajngarten usou o twitter para rebater reportagem das da Folha de S.Paulo que revelou que as agências de publicidade, cliente de sua empresa privada FW Comunicação, passou a receber a maior parte da verba publicitária redistribuída pela Secom em 2019.

A Comissão de Ética da Presidência acabou decidindo não investigar o secretário especial da Comunicação, Fábio Wajngarten, por suposto conflito de interesses entre seus negócios e sua atuação no governo



Em março de 2019, ao retornar dos Estados Unidos, integrando uma comitiva de viagem oficial do presidente àquele país, Wajngarten teve confirmado diagnóstico de coronavírus.