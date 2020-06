Moro aplaude prisão de Sara Winter e mais cinco bolsonaristas

Sérgio Moro (foto: Wikimedia Commons)

A prisão de radicais que, a pretexto de criticar o STF, ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros, é correta. A liberdade de expressão protege opiniões, mas não ameaças e crimes. O debate público pode ser veemente, mas não criminoso. — Sergio Moro (@SF_Moro) June 15, 2020

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Públicausou as redes sociais, nesta segunda-feira, para se manifestar favorável à prisão de ativistas bolsonoaristas, entre eles Sara Winter , e de outros cinco pessoas envolvidas no inquérito da as fake News comandadas pelo(STF).Moro chamou os seis alvos de mandados expedidos pelo ministro, do, de ‘radicais” que ‘ameaçam explicitamente a instituição (STF) e seus ministros’. Neste fim de semana, a sede do Supremo foi alvo de manifestações e foguetório lançado contra a sede do tribunal.“Aprotege opiniões, mas não ameaças e crimes. O debate público pode ser veemente, mas não”, postou o ex-juiz e ex-ministro