Prisão de Queiroz e 'sítio de Lula': afinal, o que há em Atibaia?

No local da prisão de Queiroz, funciona o escritório Wassef & Sonnenburg Sociedade de Advogados (foto: Reprodução/Google Street View) Fabrício Queiroz, investigado por fazer parte do esquema das rachadinhas. A cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, voltou ao centro das atenções dos brasileiros na manhã desta quinta-feira (18). Ela foi palco da prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (sem partido) , investigado por fazer parte do esquema das rachadinhas.





coincidência. Mas isso não foi motivo para que os internautas deixassem de Apesar da ironia, até o momento não há indícios de que se trate de algo além de uma mera. Mas isso não foi motivo para que os internautas deixassem de alfinetar o novo "ponto em comum" entre os rivais políticos.

Queiroz preso na casa do advogado do presidente em um sítio em Atibaia.

Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo o caseiro, ele estava na casa há mais de um ano. Queiroz, policial militar reformado, estava no imóvel do advogado Frederick Wassef , que presta serviços ao filho do presidente da República,(sem partido). Segundo o caseiro, ele estava na casa há mais de um ano.

Agentes da Polícia Civil paulista efeturaram a prisão, em apoio ao Ministério Público do Rio de Janeiro e de São Paulo.