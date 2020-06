Imóvel declarado como de Bolsonaro é alvo de buscas e apreensões no Rio

Casa onde Jair Bolsonaro usou como comitê de campanha em 2018 foi alvo de operação nesta quinta (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)





Durante as buscas, que duraram cerca de uma hora, era possível ouvir barulhos de marretadas nas paredes, sugerindo que os agentes quebraram a alvenaria enquanto realizavam os mandados. Eles deixaram o local carregando duas sacolas, mas sem dar detalhes do que foi apreendido.





A Operação Anjo





A Operação Anjo foi autorizada pela Justiça e é relacionada ao inquérito que investiga a chamada “rachadinha”. A suspeita é que servidores da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) devolveram parte dos salários ao então deputado estadual Flávio Bolsonaro.





Além de Alessandra, a Justiça decretou medidas cautelares — que incluem busca e apreensão, afastamento da função pública, o comparecimento mensal em Juízo e a proibição de contato com testemunhas — contra o servidor da Alerj Matheus Azeredo Coutinho; o ex-funcionário da Casa legislativa Luiza Paes Souza; e do advogado Luis Gustavo Botto Maia.





O caso Queiroz





A prisão de Queiroz, expedida pela Justiça do Rio, faz parte da investigação da polícia carioca sobre um esquema de "rachadinha" — quando funcionários são coagidos a devolver parte do salário — na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O filho de Bolsonaro foi deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019.





Segundo o processo, o antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que Queiroz teria movimentado R$ 1,2 milhão de forma atípica em sua conta. Em abril de 2019, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário de Queiroz, do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), e de outras 84 pessoas e nove empresas entre 2007 e 2018.

Na mesma operação que prendeu , em Atibaia (SP), o ex-assessor, acumprem mandados de buscas e apreensões em um imóvel que pertence ao presidenteem Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. A informação é do G1.