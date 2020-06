No dia da prisão de Queiroz, Jair Bolsonaro passa direto por apoiadores no Alvorada

Apoiadores não tiveram acesso ao presidente nesta quinta-feira (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) Bolsonaro (sem partido), passou direto e não atendeu apoiadores e imprensa no Palácio da Alvorada, em Brasília. Queiroz é ex-assessor do senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). No dia em que Fabrício Queiroz foi preso pela Polícia Civil , o presidente da República, Jair(sem partido), passou direto e não atendeu apoiadores e imprensa no, em. Queiroz é ex-assessor do senador e filho do presidente,(Republicanos-RJ).





Consta na agenda do presidente uma reunião com o ministro de Minas e Energia às 10h e uma participação na cerimônia de apresentação de cartas credenciais dos novos embaixadores às 11h, ambos em Brasília. Os eventos da parte da tarde desta quinta ainda não foram divulgados. Rotineiramente, Bolsonaro também realiza uma transmissão ao vivo a partir das 19h em todas as quintas-feiras pelo Facebook. Ainda não se sabe se a live será feita.









Queiroz é suspeito de participar de um esquema de rachadinha quando prestava serviços para Flávio na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O atual senador ocupou o cargo de deputado estadual na Casa de 2003 a 2018. As investigações começaram em novembro de 2018, quando o Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta bancária de maneira considerada "atípica".

Uma das informações que constam no relatório é o depósito de R$ 24 mil na conta de Michelle Bolsonaro, esposa do pai e presidente Jair Bolsonaro.