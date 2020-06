GrandeDia: Prisão de Queiroz gera provocações à família Bolsonaro no Twitter

(foto: Twitter/Reprodução)



Diante da Diante da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) , o Twitter - onde, aliás, nasceu a célebre hashtag #CadêOQueiroz - fez o que sabe fazer de melhor na manhã desta quinta-feira (18): debochar.









Políticos, artistas, celebridades e ex-apoioadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não perderam a oportunidade de comemorar a captura do ex-assessor, encontrado em Atibaia (SP), em um sítio que pertence a um advogado de Flávio.





"Bom, então quer dizer que acharam o Queiroz?! Grande dia!", comentou a jornalista Patrícia Lélis, ex-namorada do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). "Menos um miliciano", postou Guilherme Boulos, candidato à presidência em 2018 pelo PSOL. "Grande dia para a justiça", disse o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).



Queiroz é investigado por participação em suposto esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O filho do presidente ocupou o cargo de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019.