Paola Carosella e Rita Lobo aproveitam a prisão de Queiroz para sugerir receitas com laranja

Após a prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (sem partido), Fabrício Queiroz, as redes sociais entraram em alvoroço. Queiroz era investigado por fazer parte do esquema das rachadinhas, pela "Operação Anjo" no esquema no qual, segundo a investigação, funcionários de Flávio, então deputado estadual, devolviam parte do salário, e o dinheiro era lavado por meio de uma loja de chocolate e através do investimento em imóveis.





Escolha a sua receita com laranja entre mais de 160 opções! https://t.co/hgyQKPAu0c pic.twitter.com/vd2FpAs29M %u2014 Rita Lobo (@RitaLobo) June 18, 2020