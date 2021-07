Hoje, Bolsonaro é só uma bolha de 30%, que não para de murchar

Más notícias cercam o presidente Bolsonaro no momento: denúncia de corrupção, queda de popularidade, Lula crescendo nas pesquisas (foto: EVARISTO SA / AFP)

Segundo a pesquisa do Datafolha publicada domingo (11/7), 70% dos eleitores acreditam que há corrupção no governo federal . Pior. Cerca de 65% acreditam que o próprio presidente da República está envolvido diretamente.





Absolutamente todas as últimas pesquisas de opinião, de variados institutos, são unânimes em mostrar o derretimento da popularidade do devoto da cloroquina , e a cada vez mais remota possibilidade de sua reeleição ano que vem.













A boa notícia é que, com tão baixo apoio popular, a chance de uma tentativa real de golpe de Estado diminui bastante . Não é crível que militares da terceira idade, ou até de pijamas, tentem, de fato, insurgir-se contra 70% dos brasileiros.





A má, repito, é a chance - cada dia mais real - da vitória do ex-tudo (ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) ainda no 1º turno, já que em segundo lugar nas pesquisas aparecem os ‘nem-nem’; nem Lula nem Bolsonaro





A média dessas pesquisas mostra o pai dos Ronaldinhos dos negócios com cerca de 35% das intenções de voto; os ‘nem-nem’ com cerca de 30%; o pai do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais com 25%.





O que é pior, meus caros? Injeção no olho direito ou no olho esquerdo? É melhor Jair - ou não Jair - pensando a respeito, pois ao que parece, ainda que seja cedo para afirmar, serão estas as nossas duas tristes escolhas.