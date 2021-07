Bicicleta quebrada, com pneu furado, vale mais que palavras de Bolsonaro

(foto: Pixabay)





cloroquina e desaconselha o uso como droga contra a COVID-19, mas o O mundo civilizado rejeita a benditae desaconselha o uso como droga contra a, mas o maníaco do tratamento precoce insiste em dizer que ‘há provas em contrário’ (que nunca mostra) e continua ‘prescrevendo-a’ ao povo.













fraude eleitoral, desta vez em 2014, quando, segundo o próprio, Como não se cansa nem tem vergonha de mentir, o marido da ‘Micheque’ voltou a afirmar que houve, desta vez em 2014, quando, segundo o próprio, Aécio Neves teria vencido o pleito contra nossa eterna estoquista de vento.





Provas? Evidências? Vestígios? Absolutamente, nada! Mas o que isso importa, se até quando a ciência e a medicina provam, e comprovam, que, por exemplo, o uso de máscaras ajuda a nos proteger do coronavírus, o psicopata homicida contraria





Jair Bolsonaro, o pai do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais, e também do clone de canastrão de fime mexicano dos anos 1970, suspeito de traficar influência, não mente por mera ignorância. Mas, sim, por picaretagem.





Gente assim, na falta de conteúdo intelectual e massa encefálica o suficiente para conseguir iniciar e terminar uma frase, com sujeito, verbo e predicado, juntos, com algum sentido, apela para as mentiras, ameaças, ofensas e imbecilidades.





Poucos conseguiram, tão bem, encarnar o ‘perfeito idiota latino-americano’ quanto Bolsonaro. Sua diferença para Odorico Paraguaçu, o personagem inesquecível de O Bem-Amado, de Dias Gomes, magistralmente interpretado por Paulo Gracindo, é uma só. Ou melhor, são duas:





1ª) Odorico era muito engraçado; o Bozo, não.

2ª) Odorico era ficção; o presidente 1000%, não.



E há uma terceira: Odorico não conseguiu produzir um único defunto para inaugurar o cemitério de Sucupira. Já Bolsonaro...