Bolsonaro volta a pedir a Queiroga estudo para desobrigar uso de máscara

Bolsonaro durante transmissão ao vivo nesta quinta (17/6) (foto: Reprodução/redes sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a afirma, na noite desta quinta (17/6), que recomendou um estudo ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um estudo para desobrigar o uso de máscara no Brasil.



A ideia do chefe do Executivo federal é permitir que pessoas já vacinadas contra a COVID-19 e/ou que já foram infectadas andaremnas ruas e locais fechados.

“Recomendei um estudo para o ministro Queiroga, da Saúde, para desobrigar usar máscara quem por ventura já tenha sido infectado ou vacinado”, disse em transmissão ao vivo nas redes sociais.



“Quem está contra (essa medida) é negacionista, porque não acredita na vacina. Todos que contraíram o vírus estão vacinados. Até de forma mais eficaz que a própria vacina, porque você pegou o vírus pra valer”, afirmou.

Mais uma vez, a posição do presidente vai na contramão da ciência. Especialistas do mundo inteiro orientam o uso do equipamento de proteção individual mesmo depois da imunização ou da infecção pelo coronavírus.

Isso porque o ser humano ainda pode se infectar pelo vírus mesmo depois da vacina. Porém, por já ter anticorpos contra a doença, os sintomas da COVID-19 são minimizados.