Bolsonaro diz que BNDES não tem caixa-preta: 'Eu também pensava que era'

Segundo Bolsonaro, "estão disponíveis, no site do BNDES, todos os empréstimos feitos para outros países%u201D (foto: Isac Nóbrega/PR) Jair Bolsonaro (sem partido) foi contra uma das suas maiores promessas de campanha nesta quinta-feira (17/6). Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, Bolsonaro admitiu estar convencido de que não existe nenhuma "caixa preta" do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).





“Não foi caixa-preta, na verdade. Está aberto. Eu também pensava que era caixa-preta, mas está disponível (sic), no site do BNDES, todos os empréstimos feitos para outros países”, disse.



“Alguns me criticam que eu estou concluindo obras do PT. É verdade, alguma obras são começadas pelo PT, sim. Agora, o PT não deixou obra inconclusa fora do Brasil. Vamos parabenizar o PT”, ironizou. “Foi quase meio trilhão de reais. Vocês (população) pagando”, afirmou.

Em 2019, o banco gastou cerca de R$ 48 milhões em uma auditoria dos contratos de empréstimos a empresas e governos estrangeiros e não encontrou irregularidades explícitas.