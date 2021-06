Alessandro Vieira sobre MP da Eletrobras: 'Escândalo é pouco'

Alessandro Vieira é senador pelo Cidadania-SE (foto: Senado Federal/Reprodução) Alessandro Vieira (Cidadania-SE) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (17/6), para falar sobre a Medida Provisória da Eletrobras, que está sendo votada no Senado na tarde de hoje. O senador(Cidadania-SE) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (17/6), para falar sobre ada, que está sendo votada nona tarde de hoje.









Sugiro que todos acompanhem a votação da MP da Eletrobrás. Pego emprestada a definição da @SimoneTebetms: inconstitucional na forma e imoral no conteúdo. Escândalo é pouco #Eletrobras %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) June 17, 2021

“Sugiro que todos acompanhem a votação da MP da Eletrobras. Pego emprestada a definição da Simone Tebet: inconstitucional na forma e imoral no conteúdo. Escândalo é pouco”, escreveu.





A medida provisória permite a privatização da Eletrobrás, estatal com foco em geração e transmissão de energia.





A MP é uma das prioridades do Executivo no Congresso e foi a primeira proposta de privatização aprovada na gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A expectativa é levantar R$ 60 bilhões com a operação, que está prevista para ser concluída no início de 2022.





Pelo texto, o governo fica autorizado a diluir sua participação na estatal, hoje em torno de 60% para 45%, por meio da oferta de novas ações no mercado.