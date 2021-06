MP da Eletrobras: Pacheco inclui emenda que assegura uso múltiplo de Furnas

Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, apresentou emendas ao texto da MP da Eletrobras (foto: Agência Senado/Reprodução) Rodrigo Pacheco (DEM-MG), incorporou no texto da medida provisória que prevê a privatização da Eletrobras instrumentos que asseguram o uso múltiplo das águas da represa de Furnas, localizada no Sul e Sudoeste de Minas Gerais. O presidente do Congresso Nacional,(DEM-MG), incorporou no texto da medida provisória que prevê adainstrumentos que asseguram o uso múltiplo das águas da, localizada no Sul e Sudoeste de









Segundo o senador, os instrumentos apresentados por ele garantem a regularização do volume de água dos reservatórios e também evitam um desastre ambiental.



“Tenho defendido que é imprescindível repensar as estratégias de operação das hidrelétricas para que todas as atividades econômicas possam ser desenvolvidas de forma harmoniosa”, afirmou.





A estimativa é que cerca de 500 mil pessoas, em 34 municípios mineiros, dependam do lago para diversas atividades, como o turismo, a piscicultura e a produção agrícola.





Rodrigo Pacheco também incluiu na MP item que disciplina a nomeação de dirigentes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), obrigando-os a passar por sabatina no Senado Federal para inibir a possibilidade de caráter político na escolha dos nomes.





Outra emenda apresentada pelo presidente do Senado permite que as termelétricas a gás natural previstas na MP possam ser instaladas nas áreas de atuação da Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam).



Entenda





A medida provisória está sendo votada nesta quinta-feira (17/6) e permite a privatização da Eletrobras, estatal com foco em geração e transmissão de energia.





A MP é uma das prioridades do Executivo no Congresso e foi a primeira proposta de privatização aprovada na gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A expectativa é levantar R$ 60 bilhões com a operação, que está prevista para ser concluída no início de 2022.





Pelo texto, o governo fica autorizado a diluir sua participação na estatal, hoje em torno de 60% para 45%, por meio da oferta de novas ações no mercado.