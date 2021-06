Senadora do PSL cobra do governo estudo sobre impacto de MP nas tarifas de luz

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) cobrou do governo um estudo sobre o impacto da Medida Provisória que abre caminho para privatizar a Eletrobras nas tarifas pagas pelos consumidores. A parlamentar defendeu o texto original enviado pelo Executivo e afirmou que vê uma insegurança entre os senadores para aprovar as modificações feitas pela Câmara e Senado.



"Será que não seria o caso provocar um estudo formal, com responsabilidade técnica de alguém que nos traga isso? Porque a população está dividida e aí vamos carregar esse fardo", disse a deputada.



O relator da matéria na Casa, senador Marcos Rogério (DEM-RO), apresentou nesta quinta-feira durante sessão uma nova versão de seu parecer. Uma outra versão tinha sido divulgada pelo parlamentar durante a sessão da quarta, 16.



"Sou uma liberal com convicção, mas entendo que temos que ter muita responsabilidade quando se trata da coisa pública. O texto inicial, sou totalmente favorável, voto sem pestanejar, mas as modificações que aconteceram, os 'jabutis' que colocaram na Medida Provisória, nos traz muita insegurança, não tivemos tempo para analisar", disse a senadora.