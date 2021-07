Ninguém liga mais: para fugir dos 1000%, Bolsonaro ameaça com golpe

No ‘freak show’ de ontem (1/7), que ele chama de ‘live’, o devoto da cloroquina voltou a especular sobre fraude nas eleições . Aliás, desde fevereiro de 2020, estamos esperando o bilontra apresentar as provas de que venceu no primeiro turno de 2018. Prometeu que as apresentaria, mas nunca o fez . Isso é que é um ‘homem de palavra’, não é verdade?

Bem, além disso, o amigão do Queiroz só teria mais duas opções: trancafiar-se no Planalto, colocar os tanques nas ruas e declarar: ‘ acabou, porra !’. Ou, sem apoio de golpistas criminosos com fuzis nas mãos, ao lado apenas da sua manada - um bando da terceira idade e de valentões da internet, mas mansos como carneirinhos na vida real - enfrentar as forças policiais do Estado democrático de direito.