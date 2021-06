COVID-19: quase duas mil denúncias por fura-fila foram registradas em Minas

6.609.738 pessoas foram vacinadas em Minas, segundo o governo (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) vacinação contra a COVID-19 em Minas Gerais, em 18 de janeiro de 2021, o termo “fura-filas” foi um dos que mais ganharam evidência. Alguns exemplos, como a suspeita de vacinação antes do previsto no Plano Nacional de Imunização (PNI) entre servidores do governo de Minas, inclusive com imunização do então secretário de Saúde (Carlos Eduardo Amaral, exonerado em 13 de março após a suspeita se tornar pública), ajudaram nisso. Desde o início dacontra aem, em, o termo “” foi um dos que mais ganharam evidência. Alguns exemplos, como a suspeita de vacinação antes do previsto no) entre, inclusive com imunização do então secretário de Saúde (Carlos Eduardo Amaral, exonerado em 13 de março após a suspeita se tornar pública), ajudaram nisso.









A OGE-MG concentra as denúncias em âmbito municipal, estadual e regional do Sistema Estadual de Ouvidorias (Seos) do Sistema Único de Saúde (Sus), que universaliza as questões de saúde no Brasil. A OGE-MG conta com 10 ouvidorias específicas (Saúde; Educacional; Polícia; Fazenda, Licitações e Patrimônio Público; Sistema Penitenciário e Socioeducativo; Ambiental e Agropecuária; Prevenção e Combate à Corrupção; Assédio Moral e Sexual; e Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Desenvolvimento Social) além do Canal Coronavírus, próprio para ocorrências ligadas à COVID-19.





O número telefônico para denunciar é o 162, com chamada gratuita. Além desse contato, chamado Disque-Ouvidoria, também é possível fazer a denúncia via internet - com aplicativos para smartphones (MGApp, Ouvidoria na palma da mão) ou no site ouvidoriageral.mg.gov.br. A denúncia é 100% sigilosa.

Segundo dados desta quarta-feira (23/6) divulgados pelo governo, o estado 45.036 mortes por COVID-19 e 1.757.649 infecções pelo vírus. Minas tem 1.626.400 recuperações e 86.213 casos em acompanhamento. Ainda de acordo com o Executivo, foram 6.609.738 pessoas vacinadas no estado, sendo que 2.652.751 delas receberam a segunda dose. O governo recebeu 12.663.304 doses do Ministério da Saúde, com 11.148.718 enviadas aos municípios.