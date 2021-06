COVID-19: BH não tem mais nenhum indicador no vermelho

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caiu de 71,1% para 69,1%. (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Mais 26 mortes e 1.672 casos confirmados da doença entraram para o boletim ontem. Agora, BH soma 229.436 diagnósticos: 5.586 vidas perdidas, 6.398 pacientes em acompanhamento e 217.452 recuperados.

Belo Horizonte não possui mais nenhum dosutilizados para monitorar ano. Os dados epidemiológicos desta terça-feira (22/6) apontam que a ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caiu de 71,1% para 69,1%.A informação foi antecipada pelo secretário municipal de Saúde de BH, Jackson Machado, em entrevista à Rádio Itatiaia.A ocupação de leitos de enfermaria subiu: de 52,6% para 55,4%. Porém, o indicativo continua no amarelo.Já oindicador está em 0,94: em média, cada 100 doentes transmitem o vírus para outras 94 pessoas na capital mineira. Nessa segunda -feira, o Rt saiu 0,9 para 0,92. O indicador vinha de cinco quedas consecutivas, mas permanece abaixo de 1, portanto, na zona controlada da escala de risco."Esses números estão muito bons graças à população de Belo Horizonte e graças às ações da prefeitura de fechar a cidade na hora certa", disse o secretário municipal de Saúde de BH, em entrevista à Itatiaia.O boletim epidemiológico diário ainda será divulgado no fim da tarde desta terça-feira (22/6), com mais informações.