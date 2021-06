COVID-19: Minas Gerais soma mais 1.587 casos e 47 mortes em 24 horas

registrou 47e 1.587 deconfirmados porem um intervalo de 24 horas. As informações são do Boletim Epidemiológico Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), divulgado nesta segunda-feira (21/6).

Outras 2.464 pessoas receberam alta hospitalar de domingo (20/6) para segunda-feira (21/6). Ao todo, desde o início da pandemia, Minas soma 1.604.492 casos recuperados.

Ainda há 90.854 casos em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.

Segundo a SES-MG, 68% do total dos óbitos confirmados no estado, até o momento, são de pessoas com comorbidades. Pacientes com cardiopatia, diabates e obesidade, com 19.131, 13.506 e 4.640 de mortes, respectivamente, são aqueles que mais registraram vítimas fatais do vírus.