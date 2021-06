Câmara de Uberlândia suspende atividades por surto de COVID-19

Foram suspensas todas as reuniões audiências públicas e sessões na Câmara de Uberlândia (foto: Câmara Municipal de Uberlândia/Divulgação)

As atividades da Câmara Municipal deforam suspensas até 2 de julho depois de mais um surto de COVID-19 no Legislativo do município do Triângulo Mineiro.Neste momento, três servidores e um vereador estão com a doença, segundo comunicado feito pela, que já perdeu uma legisladora e, pelo menos, dois servidores com coronavírus desde o início da pandemia.A decisão é do presidente da Casa,Sérgio do Bom Preço (PP), com aval dos demais membros da Mesa Diretora. Foram suspensas todas as reuniões e audiências públicas e sessões. O início das sessões ordinárias do mês de julho foram adiadas para o dia 5 do próximo mês.