Doses da vacina da Janssen devem chegar a Minas nesta quarta-feira (23/6)

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, Minas Gerais deve receber 150 mil doses da vacina da Janssen nesta quarta-feira (foto: Frederic J. BROWN/AFP )





Ainda, de acordo com Baccheretti, os imunizantes da farmacêutica devem ser distribuídos para todos os municípios mineiros. Mas não há definição dos grupos que receberão a vacina, que é ministrada em dose única.









O secretário informou que os municípios estão sendo orientados, treinados e acompanhados para que consigam vacinar a população também de forma imediata.





“A gente não vê risco em mandar as vacinas para todos os municípios mineiros”, completou.





Prazo de validade curto





validade curto e vencimento em 27 de junho.



Por isso, a orientação do ministro é que elas Durante depoimento à CPI da COVID no último dia 8, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga informou que o lote das vacinas da Janssen chegaria ao país com prazo decurto e vencimento em 27 de junho.Por isso, a orientação do ministro é que elas fossem aplicadas apenas nas capitais





Já na segunda-feira (14/6), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a aprovação da extensão do prazo de validade do imunizante, de três para quatro meses e meio, desde que as doses fossem armazenadas de 2º a 8º C.





A agência reguladora norte-americana Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês) também autorizou a prorrogação da validade.





Mais 800 mil doses





Durante a coletiva, o secretário Fábio Baccheretti lembrou ainda que o governo federal receberá doses de outros imunizantes (Butantan, AstraZeneca e da Pfizer) até o final da semana, totalizando mais 8 milhões de doses.





Segundo Baccheretti, o Ministério da Saúde repassa para Minas Gerais cerca de 10% desse total. A expectativa, portanto, é que o estado receba mais de 800 mil doses nos próximos sete dias, de acordo com o secretário.





“Temos uma expectativa de novas doses chegando, com essa novidade da Janssen, que ainda será encaminhada ao Ministério da Saúde para qual grupo específico. Lembrando que é dose única, então conseguimos aumentar a imunização de parte da população de forma mais rápida, em 15 dias, 21 dias após a aplicação da dose.”





Antecipação do calendário





outubro deste ano. Na semana passada, o governo de Minas divulgou o cronograma de vacinação para o estado , prevendo que todas as pessoas com idade a partir de 18 anos seriam imunizadas com a primeira dose atéoutubro deste ano.





O secretário afirmou que a antecipação do calendário depende do adiantamento da entrega de doses por parte do Ministério da Saúde.





"Se o governo federal distribuir o suficiente até setembro, o estado de Minas vacinará até setembro. Nossa condição de adiantar o cronograma é receber as vacinas de forma adiantada pela previsão inicial.”

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina





O primeiro lote dadacontra a, com 1,5 milhão de doses, chegou ao Brasil nesta terça-feira (22/6), no aeroporto de Guarulhos . Segundo o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, a expectativa é quereceba seu percentual dessas doses a partir desta quarta-feira (23/6).