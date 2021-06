COVID-19: Secretário diz que 2º semestre será mais positivo em Minas

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, concedeu uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (22/6), em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, afirmou que o estado tem uma perspectiva "muito mais positiva" para o cenário de pandemia a partir deste segundo semestre do ano.









Segundo Baccheretti, a expectativa de melhora também depende de fatores como a entrada de novas cepas do vírus no estado ou da mudança brusca no comportamento da população com os cuidados da COVID-19. Porém, acredita que o avanço da imunização em Minas poderá trazer resultados positivos para o controle da pandemia.





"Com a aceleração da vacinação, especialmente em agosto, quando a expectativa é de mais 6 milhões de doses para o estado – isso pode ser adiantado para julho – a gente consiga garantir então uma boa parte da população imunizada", disse o secretário.





Apesar do otimismo para os próximos meses, o secretário alertou que, neste momento, o número de casos diários no estado ainda é crítico e pede para que os mineiros continuem seguindo as medidas de prevenção do coronavírus. Nesta terça-feira (22/6), o estado registrou 7.379 novas infecções e 40 mortes pela doença no intervalo de 24 horas.





"O estado tem 12 microrregiões na onda vermelha, 2 na onda amarela. Então, o estado ainda está em um momento crítico. Vemos uma tendência de melhora em relação ao número de pacientes que aguardam leitos, mas ainda assim, com uma alta incidência", afirmou o médico.