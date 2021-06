Parceria entre Boulevard Shopping BH e Hemominas incentiva doação de sangue

A iniciativa do Boulevard Shopping BH e Hemominas é para marcar o Dia Mundial do doador de sangue, comemorado no último dia 14 de junho (foto: Alexandra Cabana Outeiro/Pixabay) doe sangue. São três unidades disponíveis para coleta e o agendamento das doações pode ser feito por meio do Doar é sempre um ato de amor e salva vidas. O Boulevard Shopping BH, em parceria com o Hemominas, lançou a campanha 'O amor está no sangue', para incentivar que o público. São três unidades disponíveis para coleta e o agendamento das doações pode ser feito por meio do site do shopping até o dia 30 de junho.





Devido à pandemia da COVID-19, milhares de pessoas deixaram de doar sangue e as reservas dos bancos de sangue estão muito baixas, sendo a campanha uma maneira de reforçar a relevância do ato assim como lembrar a comunidade que a doação de sangue salva vidas. A iniciativa foi para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no último dia 14 de junho.





Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. É preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.





A doação é segura, simples e rápida (foto: Boulevard Shopping BH/Divulgação) O doador precisa estar saudável. Quem estiver com sintomas como febre, gripe ou resfriado, diarreia recente não podem doar, assim como grávidas e mulheres no pós-parto. Mas temporariamente.

Procedimento seguro

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação.





Há muitos que contam com a ajuda e solidariedade dos mineiros. Para participar, basta agendar o melhor horário de acordo com a sua disponibilidade.



Ao chegar à unidade escolhida para fazer a doação, basta informar ao atendente que está doando em nome da Campanha Boulevard O Amor está no Sangue.

Serviço