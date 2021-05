Banco de sangue do Hemominas entra em estado crítico

Número de doadores de sangue tem queda e deixa os estoques em nível preocupante (foto: Fundação Hemominas/Divulgação) Hemominas se encontra novamente com baixo estoque de sangue. Desta vez o nível é crítico porque o número de doadores parece ter diminuído mais ainda em função do tempo frio. De acordo com a administração, o estoque só é suficiente para mais alguns dias. A Fundaçãose encontra novamente com baixodeDesta vez o nível éporque o número deparece ter diminuído mais ainda em função do tempo frio. De acordo com a administração, o estoque só é suficiente para mais alguns dias.

No momento, apenas os estoques de sangue dos tipos B positivo e AB positivo encontram-se estáveis.





A necessidade mais urgente é dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo e A positivo. Os estoques desses tipos sanguíneos estão 60% abaixo do ideal.

Os estoques dos tipos A negativo, B negativo e AB negativo estão em estado de alerta.

Desde o início da pandemia do coronavírus a Hemominas registrou uma queda média de cerca de 20% no comparecimento de doadores de sangue em todas as unidades no estado de Minas Gerais.



Entretanto, o impacto neste ano tem sido ainda maior em virtude das inaptidões em relação a sintomas gripais, diagnóstico confirmado para Covid-19 (em ambas as situações as pessoas devem aguardar 30 dias após a recuperação para poder doar sangue) e contato com pessoas que tiveram Covid-19, o que exige quarentena de 14 dias antes de efetuar a doação.

A Fundação ressalta que todos os tipos sanguíneos são importantes e necessários pois, no caso de uma transfusão de sangue, é necessária a compatibilidade sanguínea. Já no caso de cirurgias de emergência, quando não há tempo de verificar o tipo sanguíneo do paciente, é utilizado o sangue O negativo – doador universal.

"Precisamos lembrar que, a todo instante, pessoas sofrem acidentes, necessitam de cirurgias de urgência, de transplantes etc. Além disso, alguns pacientes - como os portadores de anemias falciformes, hemofilia e outras doenças crônicas - precisam, constantemente, de receber transfusão de sangue e hemocomponentes”, destaca nota do Hemominas.

Para evitar aglomerações, é essencial agendar a doação de sangue no site www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGapp Cidadão.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira