Com 40 mortes nas últimas 24 horas, Minas chega a 44.623 óbitos

Muitas pessoas ainda insistem em não usar a máscara (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) assustador. Minas Gerais confirmou nas últimas 24 horas 7.379 casos de infecção e 40 mortes por COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, 1.747.308 pessoas se contaminaram com o novo coronavírus. E, desse total, 44.623 morreram desde o começo da pandemia. O cenário da pandemia segue. Minas Gerais confirmou nas últimas 24 horas 7.379 casos de infecção epor COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, 1.747.308 pessoas secom o novo coronavírus. E, desse total, 44.623 morreram desde o começo da pandemia.









Quanto a vacinação, com mineiros imunizados com a primeira dose são 6.498.279 e, com a segunda dose, 2.645.537.





Para entender os números, saiba que o total de casos confirmados é a soma dos casos confirmados que não evoluíram para óbito e dos óbitos confirmados por COVID-19.



Os recuperados, são casos confirmados de COVID-19 que receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 10 dias e estão há 72h assintomáticos (sem a utilização de medicamentos sintomáticos) E sem intercorrências.





E os casos de em acompanhamento são os casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.