Uberaba muda a forma de divulgação do boletim epidemiológico da COVID-19

À esquerda, a antiga estrutura do boletim diário, divulgado pela última vez na primeira segunda-feira de 2021 (04/01). De lá pra cá, à direita, a nova forma de divulgação do boletim epidemiológico da COVID-19 de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Secretária de Saúde de Uberaba mudou a forma de divulgação do boletim epidemiológico da COVID-19 e voltou a divulgar nesta segunda-feira (11/01) o número de recuperados, após questionamento da reportagem do Estado de Minas. Buscando uma maior simplificação, ae voltou a divulgar nesta segunda-feira (11/01) o número de recuperados, após questionamento da reportagem do

Comparando com o boletim da antiga Secretária de Saúde de Uberaba, o novo boletim epidemiológico da cidade havia deixado de divulgar os números de casos negativos, de acompanhamentos domiciliares, ocupações de pacientes em leitos de UTI e enfermaria que não tem a COVID-19, entre outras informações mais específicas. Confira todas as diferenças na imagem da matéria.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que “está buscando simplificar o boletim para facilitar a compreensão e o engajamento de toda a população no enfrentamento desta desafiadora realidade. Esta é uma tendência observada em boletins epidemiológicos de outras localidades. As informações dos recuperados seguirão no corpo do texto que acompanha o informe”, diz nota após a reportagem questionar os motivos de não estar saindo o número de casos de recuperados no boletim epidemiológico da COVID-19, além de outros dados.

Conforme o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado na noite desta segunda-feira (11/01), nenhuma morte foi confirmada na cidade nas últimas 24 horas, sendo 103 os novos casos da doença. Neste momento o município totaliza 251 óbitos e 10.757 casos positivos. Desde o início da pandemia, ainda conforme o boletim desta segunda, a cidade registrou 9.799 casos recuperados da doença.

A ocupação de leitos de UTI pública está em 13% e a privada em 47%. Já a ocupação de leitos de enfermaria pública está em 28% e a privada em 34%.

‘Obstáculos’ solucionados

Justificando resolver ‘obstáculos’ relacionados a acessos às antigas planilhas com os dados da doença, a Prefeitura de Uberaba chegou a suspender por um dia, na primeira terça-feira de 2021 (05/01), o boletim diário de monitoramento da COVID-19 em Uberaba. Depois disso, o boletim ficou até o último domingo (10/01), sem divulgar o número de recuperados.

Conforme nota da PMU, “os sistemas de registros e monitoramento de dados epidemiológicos estão em funcionamento. Os obstáculos foram contornados nos primeiros dias da nova gestão da pasta da Saúde, não restando, atualmente, qualquer prejuízo à regular publicitação dos dados referentes à Covid-19”.

Pedido de revisão de dados da COVID-19 a hospitais e clínicas

A prefeitura de Uberaba estabeleceu prazo até 11 de janeiro para que hospitais e clínicas, tanto da rede pública como particular, encaminhem dados de 2020 relacionados às internações, além de resultados de exames de pacientes com diagnóstico da doença.

Segundo a Prefeitura de Uberaba, os hospitais deverão encaminhar para conferência da Secretaria de Saúde um relatório contendo as informações sobre as datas de internação, de alta ou óbito de todos os pacientes internados com a COVID-19, além de informações referentes às internações e atendimentos de pacientes com suspeita da doença no ano de 2020.

Já as clínicas, laboratórios, farmácias e demais unidades de saúde públicas ou privadas precisarão enviar para a pasta um levantamento contendo os resultados de todos os exames para diagnóstico da COVID-19, realizados no ano de 2020.