Anvisa aprova ampliação de validade da vacina da Janssen de 3 para 4 meses e meio

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira, 14, a extensão do prazo de validade da vacina contra a covid-19 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, de três para quatro meses e meio, sob condições de armazenamento de 2º a 8º C.



O Ministério da Saúde havia anunciado a chegada de 3 milhões de doses da Janssen nesta terça-feira, 15, porém a empresa suspendeu temporariamente o envio dos imunizantes. Segundo a pasta, a entrega dos lotes deve acontecer ainda nesta semana, em três remessas.



O pedido para a extensão no prazo de validade do imunizante havia sido apresentado pela Janssen na última semana. Segundo a Anvisa, a aprovação foi baseada em "uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos" e também considerou a decisão da agência reguladora norte-americana (FDA, na sigla em inglês), que deu o aval pela extensão no prazo referido no último dia 10.



O imunizante recebeu a autorização da Anvisa para seu uso emergencial em março e é a única vacina contra a covid-19 administrada em dose única aprovada pela agência.