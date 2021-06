Uberaba suspende por 2 anos estacionamento rotativo em vias da cidade

Totens e placas serão retirados pela empresa concessionária em 16 vias de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, decidiu prorrogar por mais dois anos a suspensão da cobrança de estacionamento rotativo em 16 vias da cidade. O motivo é a baixa utilização das vagas nessas regiões. A empresa responsável pelo serviço deve retirar as placas e os totens.

No ano passado, um estudo feito por técnicos da prefeitura já havia apontado que as vagas das regiões das Avenidas Santos Dumont, Barão do Rio Branco e Praça Comendador Quintino eram pouco utilizadas.

Em junho, a cobrança foi suspensa, e a medida seguiu por 180 dias. A prorrogação foi decidida por não ter havido mudança no uso das vagas.

O estacionamento rotativo de Uberaba é dividido em duas áreas: a vermelha, onde há maior movimento, custa R$ 2,40 a hora (máximo de duas horas); e a azul, com menor circulação, custa R$ 2 (e máximo de quatro horas)

Saiba quais as vias com cobrança suspensa