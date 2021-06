Uberlândia abre cadastro para vacinar pessoas entre 40 e 49 anos

O município explicou que, apesar do cadastro aberto, a vacinação em si destes públicos só vai começar quando for recebido do governo de Minas Gerais doses para esse fim. Não há previsão para que isso aconteça.



Seguindo o cronograma de vacinação desta semana, a prefeitura de Uberlândia convocou para esta terça-feira aproximadamente 4,4 mil pessoas para receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19.



Os grupos chamados são de profissionais da educação do ensino infantil, fundamental, médio e superior, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, com deficiência, além de finalizar o público em geral com 55 anos e iniciar os com 54 anos.



De acordo com o vacinômetro de Uberlândia, até agora 218,5 mil pessoas receberam a primeira dose de vacinas contra o coronavírus. Ao todo, 82,3 mil já tiveram imunização completa.