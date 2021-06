Araxá chega a 200 mortes por COVID e taxa de ocupação de UTIs inicia queda

Araxá, a cidade natal do governador Zema, tem cerca de 110 mil habitantes (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Araxá, a segunda maior cidade do Triângulo Sul, chegou a 201 mortes causadas pela COVID-19, mas internações em leitos de UTI/COVID, que desde fevereiro estavam entre o limite ou muito perto disto, começou pequena, mas importante, redução nesta semana. Neste momento, segundo o último boletim epidemiológico, está em 85%.

Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria/COVID, que também vem apresentando queda nos últimos dias, está em 57%.

Além disso, também houve redução neste mês de junho na média de novos casos da doença por dia, aproximadamente 50%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados na cidade 12.519 casos positivos do novo coronavírus, sendo que destes 11.612 se recuperaram.

Toque de recolher está mantido na cidade

Segundo o novo decreto do município, em vigor desde o último sábado (19/6), segue na cidade o toque de recolher diariamente, a partir das 23h até 5h, e a proibição de qualquer tipo de reunião presencial com mais de nove pessoas.

Por outro lado, o atual decreto liberou para bares, restaurantes, pizzarias e similares a retomada do atendimento presencial, sendo este permitido diariamente até as 22h. Depois deste horário, os estabelecimentos devem atender somente no delivery.

Em qualquer circunstância, ainda de acordo com o novo decreto COVID de Araxá, a venda de bebidas alcoólicas está proibida na cidade entre 22h e 5h.

Redução de novos casos por dia em junho

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Araxá, na semana que antecedeu os Decretos 314 e 333, entre os dias 22 e 28 de maio, o município havia registrado 14 óbitos pela doença e 761 novos casos de COVID-19, o que significa uma média de 108 novos casos por dia.

Já conforme os dados desta semana, a média de novos casos registrados por dia caiu para cerca de 50, ou seja, mais da metade, quando comparado à semana que antecedeu o decreto. Já a média de registro diários de óbitos caiu 60%.

Novo grupo começa a ser vacinado nesta quinta-feira (24/6)

Segundo a Secretaria de Saúde de Araxá, a cidade vai iniciar nas próximas quinta e sexta-feiras (24 e 25/6) a vacinação de pessoas de 59 anos, sem comorbidades.



A Prefeitura de Araxá também segue com a imunização da 1ª dose para grávidas e puérperas (até 45 dias) que ainda não se vacinaram, a partir desta terça-feira (22).