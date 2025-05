A falta de dentes pode prejudicar a digestão?

Hoje (29/5) é o Dia Mundial da Saúde Digestiva, uma boa oportunidade para chamar a atenção da população sobre os cuidados com o sistema digestivo - que começam já na boca. Um fator muitas vezes negligenciado, mas com grande impacto na digestão, é a perda dentária.

Segundo dados do IBGE, mais de 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos já perderam pelo menos um dente. Em faixas etárias mais avançadas, a ausência de dentes é ainda mais comum, impactando diretamente a saúde digestiva e a qualidade de vida. Isso porque a mastigação é justamente a primeira etapa do processo digestivo, responsável por triturar os alimentos e misturá-los à saliva, facilitando sua deglutição e digestão no estômago e intestinos.

“Quando faltam dentes, a mastigação se torna menos eficaz, fazendo com que partículas maiores de alimentos entrem no sistema digestivo”, explica Sergio Lago, doutor em periodontia, implantodontista e embaixador da S.I.N. “Como resultado, o estômago e os intestinos precisam trabalhar mais, o que pode levar à indigestão, má absorção de nutrientes e uma série de outros problemas gastrointestinais, como azia, refluxo e distensão abdominal”, destaca.

Outro ponto importante a ser considerado é que indivíduos que perdem os dentes passam a evitar certos alimentos, como frutas e vegetais mais fibrosos. “Sem a capacidade de mastigar adequadamente, estas pessoas tendem a escolher por alimentos mais fáceis de engolir, que podem ser menos ricos em nutrientes e isso pode prejudicar o organismo como um todo, uma vez que a alimentação está entre um dos principais pilares da saúde”, diz o especialista.

A boa notícia é que existem formas eficazes de reverter esse quadro. “Hoje, os implantes dentários oferecem uma solução segura e duradoura para restaurar a mastigação e a autoestima do paciente”, afirma Sergio.

Confira, a seguir, as dicas do Cirurgião-Dentista para preservar sua saúde digestiva a partir da boca:

Mantenha uma mastigação lenta e completa dos alimentos

dos alimentos Evite a perda dentária com a manutenção da rotina de higiene oral (com no mínimo três escovações ao dia com uso de fio dental) e visitas regulares ao dentista (a cada seis meses)

(com no mínimo três escovações ao dia com uso de fio dental) e visitas regulares ao dentista (a cada seis meses) Em caso de perda dentária, busque opções de reabilitação oral, como próteses ou implantes

Tenha uma alimentação equilibrada, rica em fibras, frutas e vegetais e mantenha-se hidratado

