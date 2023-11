683

Reabilitação com implantes dentários é indicada para pacientes que tiveram perdas dentárias e que não possuam comorbidades que interfiram no processo de osseointegração Freepik

Dizem que o sorriso é o cartão de visitas, mais, mais importante do que causar uma boa primeira impressão, um sorriso saudável e bonito é essencial para o bem-estar integral do indivíduo.



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2019, 34 milhões de brasileiros, acima de 18 anos, perderam 13 dentes ou mais - ocasionando problemas na mastigação, lesões na gengiva, dificuldades na fala e até perda óssea.





Uma das soluções para esses casos é o implante dentário, método onde um "pino" é inserido em substituição à raiz do dente, possibilitando, posteriormente, a fixação das próteses. Informações da Associação Brasileira de Dispositivos Médicos (Abimo) indicam que, no país, são realizados cerca de 800 mil implantes anualmente."Esse tipo de reabilitação, apesar de apresentar boa previsibilidade e altas taxas de sucesso, é um tratamento complexo que requer análise apurada de exames complementares e a realização de um planejamento adequado", afirma o cirurgião-dentista e Supervisor de Saúde Bucal do CEJAM, Francis Tsurumaki.O profissional explica que o tratamento consiste em duas fases: cirúrgica, onde é realizada a instalação do implante de titânio no osso do paciente; e, após o período de osseointegração (processo similar ao da cicatrização, levando aproximadamente de quatro a seis meses), a fase protética, onde são instaladas as próteses dentárias sobre os implantes.De acordo com Francis, a reabilitação com implantes dentários é indicada para pacientes que tiveram perdas dentárias e que não possuam comorbidades que interfiram no processo de osseointegração. No entanto, ele alerta que, antes de iniciar, é necessário avaliar as condições de saúde do paciente, incluindo questões orais, espaço protético, biótipo dental e gengival, oclusão e até suas expectativas.Esse método permite uma melhor estabilidade das próteses dentárias na cavidade oral, quando comparado com técnicas convencionais. Isso acontece porque as próteses são apoiadas e/ou parafusadas nos implantes dentários, diferente de outros modelos que são apoiados em mucosa ou dentes. Outros benefícios incluem durabilidade, conforto e maior facilidade de higienização (próteses tipo overdenture).Como dito anteriormente, o especialista deve avaliar todos os exames laboratoriais e de imagem antes de indicar a reabilitação com implantes. Com a definição do tratamento, o paciente deve seguir as orientações profissionais, o que inclui a administração de medicações profiláticas.Após a cirurgia, as recomendações são semelhantes às de qualquer cirurgia dentária: o paciente deve permanecer em repouso, ter alimentações líquidas, pastosas e frias nos três primeiros dias, não realizar exercícios físicos, utilizar as medicações corretamente e retornar em sete dias para avaliação do pós-operatório.