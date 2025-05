Campanha mundial visa conscientizar sobre a saúde digestiva

Todos os anos, a Organização Mundial de Gastroenterologia (WGO) celebra o Dia Mundial da Saúde Digestiva (WDHD). O objetivo da entidade com essa campanha global é aumentar a conscientização sobre prevenção, prevalência, diagnóstico, gerenciamento e tratamento de doenças e distúrbios digestivos. Neste ano, o tema é ‘Your Digestive Health: Nourish to Flourish’ (Sua saúde digestiva: nutrir para florescer'). As atividades do WDHD 2025 se estendem até 29 de maio, quando é celebrado o Dia Mundial da Saúde Digestiva.

O tema deste ano também enfatiza a importância da nutrição por meio de dietas equilibradas, da hidratação e de hábitos alimentares conscientes. Além disso, convida pessoas e entidades a se envolverem em conversas sobre saúde digestiva. De acordo com a WGO, é fundamental promover a detecção precoce, os cuidados preventivos e as soluções inovadoras para os desafios de saúde digestiva, criando um futuro mais saudável para todos.

“A saúde digestiva forma a base do bem-estar geral, influenciando não apenas a vitalidade física, mas também o equilíbrio mental e emocional”, afirma a engenheira de alimentos e gerente de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil, Helena Sanae Kajikawa. Essa premissa, que sempre foi defendida pelo médico e pesquisador Minoru Shirota – fundador da Yakult – segue sendo a base das pesquisas e do desenvolvimento de produtos da marca em todo o mundo.

A nutricionista e coordenadora de Comunicação Corporativa Adrianne Machado, também da Yakult do Brasil, acentua que o sistema digestivo é o grande responsável pela absorção de nutrientes essenciais que alimentam as funções do organismo humano. “Ao priorizar alimentos nutritivos e manter um estilo de vida saudável, vamos ajudar a manter a nossa saúde digestiva, reduzindo o risco de distúrbios gastrointestinais e melhorando a qualidade de vida”, argumenta.

Comprovações

A literatura científica comprova, por meio de estudos desenvolvidos ao longo de décadas, que o sistema digestivo – em especial a microbiota presente no intestino – é fundamental à saúde de forma geral e à imunidade. A gerente de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil informa que, no Instituto Central Yakult, mais de 300 pesquisadores se dedicam a investigar esse complexo ambiente formado por trilhões de microrganismos (bactérias, fungos, protozoários). Além disso, os cientistas da Yakult investigam constantemente a capacidade da cepa Lacticaseibacillus paracasei Shirota (anteriormente denominada cientificamente Lactobacillus casei Shirota – LcS) – que é exclusiva da Yakult –, em sobreviver na passagem pelo trato digestivo e ajudar a melhorar o ambiente intestinal de pessoas de todas as idades.

No estudo ‘The probiotic Lacticaseibacillus paracasei strain Shirota (LcS) in a fermented milk beverage survives the gastrointestinal tract of generally healthy U.S. Adults’, publicado em 2023, por exemplo, a cepa probiótica Lacticaseibacillus paracasei Shirota demonstrou sua viabilidade no trato gastrointestinal de 26 indivíduos nos Estados Unidos. Após o consumo de produtos com LcS vivos, os resultados indicaram que o probiótico sobreviveu à passagem pelo trato gastrointestinal. “O resultado deste estudo confirma as evidências acumuladas sobre a capacidade de sobrevivência do Lacticaseibacillus paracasei Shirota no sistema digestório humano, chegando vivo ao intestino para conferir seu benefício, que é contribuir com a saúde do trato gastrointestinal”, esclarece Helena Sanae Kajikawa.

No artigo científico ‘Effects of fermented milk containing Lacticaseibacillus paracasei strain Shirota on constipation in patients with depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial’, publicado em 2021, cientistas chineses investigaram o efeito da cepa Lacticaseibacillus paracasei Shirota na constipação em pacientes com depressão. Para o experimento, 82 indivíduos com constipação consumiram 100 ml de uma bebida com LcS ou placebo todos os dias, durante nove semanas.

“A intervenção com LcS aumentou os níveis benéficos de algumas bactérias importantes, como Adlercreutzia, Megasphaera e Veillonella, e diminuiu os níveis bacterianos relacionados a doenças mentais, como Rikenellaceae_RC9_gut_group, Sutterella e Oscillibacter”, informam os autores do estudo. A conclusão foi de que o consumo diário de LcS por nove semanas aliviou a constipação e melhorou os sintomas potencialmente depressivos nos pacientes. Além disso, a suplementação de LcS também regulou a microbiota intestinal relacionada à doença mental.

Dados

De acordo com a WGO, um terço da população mundial tem algum tipo de sintoma digestivo, sendo os mais comuns o inchaço abdominal e a constipação. Esses sintomas podem ocorrer mesmo sem quaisquer anormalidades estruturais ou funcionais no sistema digestivo. “As doenças digestivas compreendem diversos distúrbios que afetam o funcionamento adequado do trato gastrointestinal, formado por órgãos como esôfago, estômago, intestinos, fígado, vesícula biliar e pâncreas”, informa a nutricionista Adrianne Machado. Segundo o National Institutes of Health (NIH) do governo dos Estados Unidos, algumas doenças digestivas podem causar complicações graves que vão desde dores intensas até risco elevado de câncer e insuficiência hepática.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br/