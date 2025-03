Lentes dentais podem impactar e resgatar a autoestima

Conforme uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, as lentes dentais são um dos três mais procurados pelos brasileiros. Rogério Penna, dentista especializado no assunto, explica como a técnica pode afetar a vaidade e resgatar a beleza dos pacientes.

Além disso, o especialista ressalta que a escolha do profissional e da clínica para a aplicação das lentes dentais é crucial, pois um trabalho mal feito pode gerar frustração e, principalmente, problemas de saúde bucal.

Com a utilização de porcelana ultrafina, as lentes são aplicadas diretamente sobre os dentes sem a necessidade de desgastes significativos, preservando a estrutura dentária natural. O resultado é um sorriso estético, natural e de longa durabilidade.

Segundo o cirurgião, as lentes de contato dental oferecem benefícios essenciais que vão além da estética e saúde bucal, como um grande impacto na autoestima e no amor-próprio.

"As lentes de contato dental permitem corrigir dentes amarelados, manchados ou com formas irregulares, proporcionando um sorriso mais simétrico e esteticamente agradável”, explicou.

Além disso, as lentes são extremamente duráveis, podendo durar entre 10 e 15 anos, com a devida manutenção. “Diferente de outros materiais, a porcelana é altamente resistente a manchas de café, vinho e outros alimentos, garantindo que o sorriso se mantenha impecável por muito mais tempo”, comenta, se referindo ao material utilizado.

Rogério completa: "As lentes de contato dental são finas e adaptáveis. Feitas no meu consultório, pelas minhas mãos, garanto um resultado muito próximo ao natural, sem parecer artificial. Por não necessitar de desgastes significativos nos dentes, o procedimento preserva a estrutura dental, o que é uma grande vantagem para quem deseja um resultado estético sem grandes intervenções."

O tratamento é totalmente personalizado. Na consulta, o profissional irá avaliar as condições bucais do paciente e criar um plano de tratamento adequado. As lentes de contato dental também podem corrigir pequenas imperfeições, como dentes desalinhados e espaçados.

"Conseguimos melhorar não só a estética, mas também a função do sorriso, proporcionando aos pacientes a confiança e a satisfação com seu novo visual. O procedimento é seguro, rápido e, quando feito por um profissional qualificado, os resultados são surpreendentes", finalizou Dr. Rogério Penna.

