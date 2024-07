A instalação de lentes de contato dentais é uma prática comum entre famosos e influenciadores digitais em busca de uma estética perfeita e vem se tornado cada vez mais popular. No entanto, essa tendência vem acompanhada de sérios riscos para a saúde bucal e podendo inclusive prejudicar a saúde geral do paciente.

Famosos como Gkay, Flavia Pavanelli e Deolane Bezerra já tiveram problemas com as suas lentes de contato dental. Apesar de ser uma solução aparentemente “rápida” para quem quer melhorar a aparência dos dentes, as lentes de contato podem trazer sérias complicações se não forem bem indicadas e realizadas por um profissional qualificado e experiente.





Segundo Lívia Ner a, presidente da Câmara Técnica de Endodontia, do CROMG, e doutoranda, mestre e especialista em Endodontia e Implantodontia, o desgaste excessivo do esmalte dental, durante a confecção das lentes, pode gerar sensibilidade nos dentes e até futuras necroses pulpares, que se não tratadas são riscos para a saúde geral do paciente: “A indicação inadequada das lentes de contato dentais pode resultar em uma série de problemas bucais como infecções gengivais, alterações na oclusão ou mordida do paciente, cáries recorrentes ao redor das lentes, gerando a necessidade de tratamento de canal e futuramente até perdas dentais”, afirma a especialista em saúde bucal.

Avaliação clínica



A endodontista também alerta para a importância de uma boa avaliação clínica e radiográfica antes de optar pela instalação de lentes de contato: "É fundamental que os pacientes consultem profissionais qualificados, realizem planejamento e diagnóstico correto da situação clínica dos dentes antes da instalação das lentes. O paciente deve estar consciente da importância dos cuidados de higiene dental diários com os dentes e da presença nas consultas periódicas de acompanhamento para garantir a durabilidade das lentes e prevenir futuras complicações", reforça Lívia Néri.



Segundo a Presidente da Câmara Técnica de Endodontia do CROMG, a indicação da instalação de lentes de contatos dentais por um profissional deve ser também baseada na necessidade e limitações clínicas de cada paciente, respeitando sempre o código de ética do Conselho Federal de Odontologia.