Após colocar lentes de contato dentais, Lily Lindsay apresentou grandes manchas vermelhas e descamação em sua pele, inicialmente no rosto e, depois, em todo o corpo

Um caso recente chamou a atenção para os possíveis riscos associados à aplicação de lentes de contato dentais. Uma jovem inglesa sofreu uma reação alérgica grave após a aplicação das lentes. Lily Lindsay, de 29 anos, viralizou com um vídeo no Tik Tok com imagens das grandes manchas vermelhas e descamação que a reação causou em sua pele, inicialmente no rosto e, depois, em todo o corpo.





A cirurgiã dentista Larissa Valadares explica que esse tipo de reação é imprevisível, mas que é importante ter atenção ao profissional escolhido para realizar o procedimento

Em outro vídeo, a jovem conta que decidiu fazer um procedimento dental porque não gostava da aparência dos dentes superiores. "Foram aplicadas lentes de contato dentais em seis dos meus dentes superiores. Eu amei o resultado, mas duas semanas depois comecei a perceber vermelhidão embaixo dos meus olhos, e senti meus lábios mais secos". Lily diz que, inicialmente, jamais imaginaria que a reação poderia ter decorrido dos dentes. "Pensei que era algum novo produto que eu estivesse utilizando. Apenas quando começou a se espalhar pelo meu corpo, e não melhorava, que olhei para as lentes de contato e pensei, será que isso tem alguma relação com o que fiz nos meus dentes?".A cirurgiã dentista Larissa Valadares , especialista em ortodontia, DTM e bruxismo, explica que esse tipo de reação é imprevisível, mas que é importante ter atenção ao profissional escolhido para realizar o procedimento. "Embora seja raro, algumas pessoas podem desenvolver alergias a materiais usados em lentes de contato dentárias, como resinas ou porcelana. Não é impossível. O paciente deve ter cuidado ao escolher o profissional para realizar o procedimento e certificar-se se o mesmo utiliza produtos de qualidade e aprovados pelas autoridades competentes. Além disso, deve manter higienização adequada e realizar consultas periódicas com o dentista".Larissa Valadares esclarece ainda que a alergia é uma ocorrência que depende da reação do organismo, de forma individual. "Os sintomas podem ocorrer tanto localmente (região oral) quanto em outras partes do corpo. As manifestações bucais geralmente envolvem inchaço, sangramento, vermelhidão e descamação na gengiva e mucosa oral. Já os sintomas sistêmicos em geral envolvem coceira, vermelhidão, inchaço na face, pode haver também febre, falta de ar, tontura, entre outros".Para a cirurgiã dentista, é importante também que os profissionais realizem testes alérgicos antes de procedimentos como esse. "É fundamental fazer uma avaliação completa da saúde bucal do paciente, bem como testes alérgicos, para evitar reações adversas".Caso haja a suspeita de que um procedimento bucal realizado está relacionado a esse tipo de sintoma, a remoção pode se fazer necessária. "O tratamento imediato e a remoção das lentes de contato são essenciais quando uma reação alérgica é detectada. O ideal é procurar o profissional que realizou as lentes de contato para fazer a remoção imediata. A prioridade é garantir o conforto e a saúde do paciente. Em casos graves, pode ser necessário substituir as lentes por materiais hipoalergênicos".Para evitar casos como esses, Larissa enfatiza a importância de uma avaliação cuidadosa e da comunicação aberta entre o paciente e o dentista. "O paciente deve compartilhar qualquer histórico de alergias conhecidas com seu dentista, e estar atento a qualquer desconforto após o procedimento, não hesitando em entrar em contato caso perceba algo incomum ou algum tipo de incômodo".Além disso, ela aconselha os dentistas a realizarem testes de sensibilidade antes de iniciar qualquer procedimento com materiais odontológicos. "As resinas compostas são os materiais mais relacionados aos raros casos de alergia, então, os testes são uma prática recomendada para garantir a segurança e o bem-estar do paciente, que devem ser prioridade em qualquer procedimento".