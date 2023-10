683

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a anestesia geral para a cirurgia no quadril para realizar intervenção nas pálpebras (Reprodução/CanalGOV)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a anestesia geral a qual foi submetido para realizar uma artroplastia total do quadril e também realizou uma blefaroplastia. Considerada um procedimento simples, a cirurgia plástica nas pálpebras foi feita por um oftalmologista especialista em plástica ocular e segundo a equipe médica do hospital Sírio-Libanês, a pequena correção da pálpebra, já estava programada.

A blefaroplastia consiste na retirada do excesso de pele, inchaço e bolsas de gordura nas pálpebras superiores e inferiores, trazendo uma melhora significativa na aparência, suavizando a expressão e trazendo rejuvenescimento para a área periocular e a área facial. Além do aspecto estético, a intervenção pode ter caráter funcional, quando o excesso de pele compromete a visão.

O procedimento é rápido, dura em média uma hora e é realizado com anestesia local e sedação. “Nesse tipo de plástica ocular estética, o pós-operatório é bem simples e a recuperação leva cerca de 15 -21 dias, em geral. A cicatriz também é muito leve e desaparece em até seis meses”, explica a oftalmologista Patrícia Moitinho, especialista em Plástica Ocular e Vias Lacrimais da Clínica de Estética do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), do Grupo Opty no Distrito Federal.



Apesar da simplicidade no procedimento, a especialista alerta que como toda cirurgia, a intervenção só deve ser feita por um profissional, que pedirá os exames pré-operatórios e fará a avaliação caso a caso. “É essencial buscar um médico habilitado nesse tipo de cirurgia, evitando, assim, riscos e complicações, como a retirada em excesso de tecido, fazendo com que o paciente fique com o olho entreaberto ou haja ressecamento maior dos olhos. A blefaroplastia é uma cirurgia na área periocular que deve ser avaliada por especialista em pálpebras, que tomará as decisões sobre o procedimento mais adequado. É um tratamento personalizado e vai depender muito da quantidade de pele, de flacidez e de bolsas de gordura que o paciente apresenta e que deve ser retirado”, explica Patrícia.



A oftalmologista destaca ainda que existem contraindicações e que pacientes com síndrome do olho seco, hipertensão, diabetes ou quaisquer outras doenças sistêmicas descontroladas ou que fazem uso de anticoagulantes devem ser avaliados com mais critério e pontua que no pré-operatório é necessário fazer os exames de sangue e risco cardiológico, uma vez que o procedimento precisa de anestesia local e sedação.



“A blefaroplastia é uma cirurgia relativamente tranquila, mas como qualquer outro procedimento cirúrgico deve haver período de recuperação pós-cirúrgica. Então, o paciente deve ficar sempre em repouso na primeira semana pós-cirurgia, evitando esforço muito intenso e exposição solar. São indicadas compressas geladas no local, uso de colírios para melhorar a lubrificação ocular e, em uma semana, o paciente deve retornar ao consultório médico para avaliação e retirada dos pontos”, explica a oftalmologista.