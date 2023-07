683

Influencer com inchaço na boca News Flash Media/Reprodução

A influenciadora russa Cartie Gubatti compartilhou nas redes sociais, em junho, uma experiência traumática que vivenciou durante um procedimento estético de redução de lábios. Segundo relato, ela teve uma reação alérgica ao anestésico utilizado, resultando em um inchaço significativo na região, que colocou sua vida em risco.



Cartie, que é mãe de um bebê de um ano, descreveu que, logo após o procedimento para ajustar o formato da boca, começou a sentir um inchaço no rosto. Foi levada às pressas para o hospital, a fim de evitar que o quadro se agravasse ainda mais.





O inchaço que a influenciadora russa experimentou é conhecido como angioedema, um fenômeno caracterizado por um inchaço repentino em partes do corpo, comumente afetando o rosto. Quando ocorre na boca, nariz e garganta, pode ser perigoso e até mesmo causar sufocamento. Em geral, o angioedema é resultado de reações alérgicas intensas e pode ser tratado com anti-histamínicos.Segundo o biomédico esteta com registro de marca, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em medicina estética, Thiago Martins, o angioedema é uma reação adversa que pode ocorrer em qualquer procedimento estético, incluindo a retirada do ácido hialurônico . "Essa condição é uma resposta do sistema imunológico a substâncias estranhas, como anestésicos ou outros componentes presentes nos preenchedores labiais", explica o especialista.Os sintomas do angioedema podem variar desde inchaço leve até severo e dificuldades respiratórias. Em alguns casos, o inchaço pode progredir rapidamente, exigindo intervenção médica urgente. "É essencial que as pessoas fiquem atentas aos sinais de reações alérgicas após qualquer procedimento estético e busquem assistência médica imediata caso sintam algum desconforto", aconselha Thiago.O especialista ressalta a importância de procurar profissionais qualificados e experientes na área estética. "A retirada do ácido hialurônico e outros procedimentos devem ser realizadas por profissionais devidamente capacitados e registrados em seus conselhos de classe. Eles têm experiência e conhecimento técnico adequado para evitar riscos desnecessários e oferecer o tratamento seguro e eficaz."Além disso, o biomédico esteta destaca a necessidade de realizar um histórico clínico completo e uma avaliação individualizada antes de qualquer procedimento estético . "É essencial conhecer a saúde geral do paciente, possíveis alergias e histórico de reações adversas, a fim de minimizar os riscos e garantir resultados satisfatórios", ressalta o especialista.