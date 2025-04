Mastigação inadequada provoca vários problemas de saúde

SIGA NO

Almoço fora de casa de segunda a sexta-feira, geralmente em restaurantes de comida a quilo próximos do jornal. Como jornalista, acabo observando as pessoas e fico impressionada ao vê-las comendo tão rapidamente. Pior: percebi o quanto isso está me afetando. Certo dia, vi também que eu comia como se tivesse de tirar meu pai da forca.

Não tem nada pior para a digestão e o bem-estar que mastigar pouco, engolir inteiro, comer rápido – sem falar que acabamos comendo mais.

A mastigação é o primeiro passo do processo digestivo, desempenhando papel crucial em nossa saúde.

A mastigação ruim, caracterizada pela trituração inadequada de alimentos devido à falta de dentes – não é o caso das pessoas em quem reparei – ou o hábito de comer rapidamente, pode acarretar diversos problemas a longo prazo.

Estudo publicado na Ciência & Saúde Coletiva revelou que um terço dos adultos entrevistados relataram dificuldades na mastigação por causa de problemas dentários ou com próteses. O problema pode levar a restrições alimentares e impactar negativamente a qualidade de vida.

Quando alimentos não são devidamente triturados, o estômago fica sobrecarregado, recebendo pedaços maiores que dificultam a digestão e absorção de nutrientes essenciais. Além disso, a má mastigação pode levar a problemas gástricos e nutricionais, que afetam o bem-estar geral.

As pessoas parecem estar tão acostumadas a correr que não percebem a necessidade de parar, respirar fundo e se acalmar na hora da refeição. Elas ignoram a importância daquele momento para o bem-estar no restante do dia.

É preciso ter consciência de que a hora da refeição deve ser tratada quase como um período sagrado.

A doutora Adriele Cristina Stein, dentista da Oral Sin, reforça que a mastigação é fundamental não apenas para a digestão, mas para a saúde em geral. Ela recomenda algumas práticas, que listamos a seguir:

Coloque porções menores de alimento na boca para melhorar a eficiência da mastigação, pois isso facilita a trituração e gera saciedade.

Mastigue de forma equilibrada dos dois lados da boca. A mastigação unilateral sobrecarrega os músculos de um lado do rosto, o que pode causar dores na mandíbula, estalos ao abrir a boca e até mesmo assimetrias faciais. Alternar os lados ajuda a equilibrar a força muscular, previne o desgaste desigual dos dentes e evita dores e tensões na mandíbula.

Mastigue cada porção de 15 a 20 vezes, garantindo que o alimento esteja bem triturado e misturado à saliva antes de ser engolido. Esse hábito melhora a absorção de nutrientes, ajuda a controlar o peso, previne problemas bucais e musculares, além de reduzir gases e inchaço abdominal.

Prefira alimentos com diferentes texturas. Comer aqueles mais fibrosos, como frutas e legumes crus, fortalece os músculos da mastigação e estimula a produção de saliva, essencial para a digestão.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.