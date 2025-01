Confira 4 tendências de suplementos de alimentação para 2025

O mercado de suplementos alimentares continua a crescer exponencialmente em todo o mundo, impulsionado pela busca por saúde e bem-estar. De acordo com um estudo recente publicado pela Future Market Insights, o setor global de suplementos alimentares deve ultrapassar US$ 252 bilhões em 2025, chegando a uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 7,5% em um período de dez anos (2015 - 2025).

Diante disso, empresas do segmento avaliam e identificam as principais tendências que irão se desenvolver nos próximos anos a fim de se adaptar para atender a essas expectativas. Segundo Francisco Neves, diretor geral da Pronutrition, indústria de suplementos alimentares, os consumidores modernos não buscam apenas funcionalidades, mas também experiências completas com produtos que equilibrem saúde, sustentabilidade e inovação.

Para o diretor, há quatro principais tendências previstas para este ano de 2025. São elas:

Público feminina

Soluções além do básico, com ingredientes como cálcio, vitamina D e colágeno estão em destaque, atendendo às necessidades de mulheres em diferentes fases da vida, especialmente no cuidado com a saúde óssea e bem-estar durante a menopausa.

“Apesar da alta demanda, um levantamento da Kemin mostrou que entre os anos de 2021 e 2023, 5% dos suplementos lançados foram direcionados especificamente para perimenopausa e menopausa, e 40% focados em gravidez e amamentação. Essa abordagem oferece às marcas a oportunidade de combinar ciência e personalização, conectando-as ao público feminino”, pontua Francisco.

Bem-estar mental

Com o aumento de casos e a preocupação relacionada ao estresse e à ansiedade entre a população, a busca por suplementos que promovam o equilíbrio mental e emocional ganha espaço no mercado. Vitaminas do complexo B, magnésio e antioxidantes ganham força como importantes aliados.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, 53% dos adultos relatam o estresse e 40% o sono como os fatores de estilo de vida que mais impactam a saúde mental. No mercado, suplementos voltados para a saúde mental tem projeções de crescimento de US$ 11 bilhões até 2032, conforme pesquisa da Fortune Business Insight.

Inovação em formatos: géis e gummies

“A experiência sensorial pode ser um diferencial importante entre muitos consumidores. Formatos como gomas, géis e pós solúveis estão substituindo as tradicionais cápsulas e comprimidos. Esses produtos são altamente atraentes para públicos diversos, desde jovens a idosos”, explica Francisco.

Nos Estados Unidos, 37% dos consumidores preferem suplementos em formatos de goma e 21% dos jovens no Brasil, de 25 a 34 anos, consomem vitaminas e suplementos, como aponta a Mintel, sendo uma grande oportunidade de investimento neste setor.

Sustentabilidade

De acordo com o diretor, a sustentabilidade está deixando de ser uma tendência e tornando-se uma exigência essencial. Hoje, os consumidores valorizam cada vez mais produtos com ingredientes limpos, embalagens recicláveis e práticas transparentes ao longo de toda a cadeia produtiva, conquistando maior confiança e lealdade.

“Para aproveitar essas tendências, é crucial que as marcas estejam preparadas para agir rapidamente e investir em inovação. O consumidor moderno valoriza a saúde preventiva e espera soluções que se encaixem em seu estilo de vida único. A personalização é, sem dúvidas, o futuro desse mercado e isso precisa ser feito o quanto antes para acompanhar a evolução constante que o setor apresenta”, aponta Francisco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia!