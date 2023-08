683

Ingredientes essenciais são aqueles itens estratégicos que podem ser utilizados em diversos pratos Freepik

Ingredientes essenciais são aqueles itens estratégicos que podem ser utilizados em diversos pratos, economizam espaço na hora de guardar os alimentos e ajudam no controle das despesas. Ter esse tipo de insumo na cozinha permite que se crie uma base para elaboração de receitas variadas e nutritivas, além de possibilitar um preparo mais rápido sem abrir mão do sabor.





Ainda que o preço dos alimentos pareça estar finalmente estável, já que o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas (ONU) apontou uma alta 1,3% em julho de 2023, depois de queda de 1,4% no mês anterior, em 2022 a alta global foi de 14,3 %. Por isso, é importante fazer compras inteligentes e aproveitar o máximo dos alimentos.A Unilever Food Solutions destaca algumas formas de deixar a despensa mais nutritiva, recheada com uma variedade maior de alimentos e mais sustentável economicamente.Vale apostar na compra e preparo de leguminosas como ervilha, feijão, lentilha e grão-de-bico, todas elas ricas em nutrientes, proteínas e com potencial para tornar o preparo da refeição mais econômico. Além disso, esses ingredientes duram mais tempo armazenados, reforçando seu lugar entre os ingredientes essenciais da cozinha.Use a criatividade e aprenda como usar proteínas vegetais pra substituir a carne, seja em pratos feitos, seja em lanches. Os cortes menos nobres também são uma excelente fonte de proteína que podem ser utilizados em diversos pratos. E de maneira criativa, é possível fazer a carne render mais. Essa é uma boa forma de reduzir os custos de preparo e contribuir para uma pegada de carbono menor no mundo.Para preparar pratos mais nutritivos e com melhor custo, aposte mais em vegetais - ingredientes cada vez mais essenciais em qualquer cozinha. Essa estratégia, além de ser saudável e sustentável, é bastante econômica, já que os vegetais têm preços mais amigáveis e negociáveis do que o valor das carnes de modo geral.Outra ideia é aproveitar os vegetais em sua totalidade, o que contribui para uma melhor saúde melhor e maior economia no menu.Aproveitar ingredientes sazonais (aqueles que são mais fáceis de encontrar em cada estação do ano) é uma opção mais econômica, pois esses produtos são encontrados em maior quantidade e com melhor preço no mercado em geral.Além disso, eles podem ser uma opção ainda mais saudável, pois estão em seu melhor estado de frescor e sabor, o que ajuda ainda na redução do tempo de preparo e processos menos complexos.Privilegie ingredientes de alta qualidade, que dispensam etapas extensas de preparo e garantem melhores resultados nos pratos, com maior praticidade e nutrição.Todos os tipos de macarrão, os pães e o arroz são os representantes mais comuns nas cozinhas brasileiras que fazem parte do grupo dos carboidratos. Mas como consumir de forma mais saudável os queridinhos dos brasileiros? Para isso, basta equilibrar as porções de carboidratos com os demais ingredientes, como proteínas e vegetais.Assim, é possível ter um prato mais harmonioso, atrativo e econômico. Se quiser ir mais longe na adoção de uma alimentação saudável, opte por versões integrais e livres de glúten, que podem aumentar ainda mais o valor nutricional dessas refeições e ainda tornar o cardápio mais inclusivo para quem tem restrição alimentar.Ao utilizar ingredientes como vegetais, ervas, cogumelos e caldos desidratados, é possível reduzir o tempo de preparo dos pratos, pois boa parte deles já vem descascada, e você ainda garante o sabor e nutrição ao preparar as receitas. Fáceis de encontrar em zonas cerealistas e feiras, esses produtos são práticos e têm durabilidade maior, o que faz deles ingredientes essenciais na cozinha. Eles permitem ter sempre à mão uma variedade de opções para enriquecer as refeições.