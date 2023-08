683

Ações como a RWD Latam colaboram para que as soluções que atendam a jornada do paciente avancem em ritmo acelerado Roche Farma/Divulgação

Dados de vida real (RWD, na sigla em inglês) têm um papel fundamental na formulação de políticas públicas em saúde, podendo auxiliar no desenvolvimento de tecnologias e tratamentos mais eficazes, além de apoiar os sistemas de saúde na priorização e sustentabilidade. São informações concretas e detalhadas sobre a saúde da população e o desempenho de intervenções que permitem uma abordagem baseada em evidências reais. Atenta a esse panorama e mantendo seu compromisso de apoiar o ecossistema de saúde, a Roche Farma Brasil disponibiliza para download gratuito a partir desse mês o e-book "Dados da Vida Real na América Latina - Ensaios e Percepções".





A publicação de 67 páginas, desenvolvida pela PEV Consultoria em Saúde, apresenta de forma aprofundada informações sobre diretrizes de uso de dados de vida real em avaliação de tecnologias em saúde, bases de informações em saúde disponíveis no Brasil, como fonte de dados de mundo real e os desafios tecnológicos e organizacionais para a adoção de uma cultura de RWD na saúde. Também traz reflexões sobre como os wearables podem ser um instrumento para geração de dados de vida real.O e-book é parte da iniciativa RWD Latam Initiative, criada pela Roche Farma para gerar educação e conscientização sobre o uso de dados de vida real para diferentes fins na saúde. Com início em 2022, o projeto promoveu webinars e participação de especialistas em painéis no Brasil e no exterior. Todo o conteúdo gerado pelos eventos está contemplado no livro eletrônico."O material concentra o conhecimento de profissionais e cientistas renomados nas áreas de Avaliação de Tecnologias em Saúde, Inovação e Valor em Saúde e tem o propósito de levar essas informações para muito mais pessoas", explica Antonio Silva, diretor de Estratégia & Acesso da Roche Farma Brasil. "Nossa proposta é contribuir para melhorar a disponibilidade de tecnologias inovadoras na área da saúde para os pacientes, assegurando uma utilização eficiente dos recursos, por meio de estrutura transparente e inclusiva para a gestão de dados - considerando como inspiração a experiência exitosa e colaborativa de diferentes nações", acrescenta Silva.O executivo reforça que ações como a RWD Latam colaboram para que as soluções que atendam a jornada do paciente avancem em ritmo acelerado. Nesse assunto, Silva também chama atenção para a criação de uma estratégia em nível global acerca da usabilidade de RWD, para que se estabeleçam processos de confiança e transparência sobre como essas evidências estão sendo coletadas e geradas em cada contexto de saúde.