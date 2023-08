683

Festival ocorrerá em dois dias de uma programação gratuita com shows, intervenções, oficinas, mostras, brechós e artesanato LettSousa/Divulgação





A gentileza é o meio, o verbo é a ação. Esta é a “pedra fundamental” da Plataforma Verbo Gentileza. Ao longo de sete anos, os modos verbais foram muitos: escutar, convidar, realizar, curar, revolucionar, respirar e regenerar. Para então, na 8ª edição do Festival Verbo Gentileza, chegar em “Cuidar”. A regência do verbo que traz a gentileza como premissa é pautada na importância da atenção e cuidado com nós mesmos, com o outro e com a comunidade. E nos dias 2 e 3 de setembro, a Praça Floriano Peixoto recebe a programação do evento em torno desta narrativa.









“Cuidar é a base do afeto e quem oferece cuidado está simultaneamente recebendo algo em troca. Ao estarmos atentos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), assumimos uma posição de consciência plena sobre a necessidade do cuidado coletivo e do planeta. Nesse aspecto, o cuidar é geral, amplo e um papel de todos. O cuidado com o meio-ambiente é fundamental para garantir um futuro sustentável para a sociedade. É essencial olhar para os recursos naturais, evitar o desperdício, reduzir o consumo e reciclar. Além disso, também significa ser gentil e solidário com as outras pessoas, estar atento às necessidades alheias e oferecer ajuda quando possível”, reflete Patrícia Tavares, idealizadora do projeto.

O Instituto Unimed-BH apoia o Festival Verbo Gentileza desde a sua primeira edição e confirma a importância do projeto: “O propósito da Unimed-BH e do Instituto Unimed-BH é cuidar das pessoas e nosso objetivo é ampliar esse cuidado. Por meio de projetos como o Festival Verbo Gentileza conseguimos levar iniciativas que estão alinhadas aos nossos valores, entre eles, promover melhor qualidade de vida para a sociedade”, declara a diretora-presidente do Instituto Unimed-BH, Mercês Fróes.





O Festival Verbo Gentileza 2023 é uma realização do Ministério da Cultura. É executado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Unimed-BH, por meio do incentivo de mais de 5,3 mil médicos cooperados e colaboradores, e Unimed-BH, com apoio Do Brasil Live.

A programação

Ao longo dos dois dias, o Portal da Gentileza, com suas fitas coloridas — marca registrada do projeto — dá as boas-vindas ao público no espaço Alameda, que também recebe o Brechó Gentil, valorizando a consciência e reflexão sobre o consumo e no qual as pessoas podem doar e adquirir peças.



No Gramado, o Piquenique se cuida convida o público para uma experiência que vai além da partilha e da convivência. É um convite para a pausa.







A Amadoria assina a curadoria de uma mostra de produtores locais, alinhada ao tema central do festival, cuidar, e promove o consumo responsável de produtos e valorização de produtores comprometidos desde a criação, a produção e a venda. Um espaço de economia criativa, no qual artesãos, produtores e criadores possam apresentar seus trabalhos.





A mostra busca destacar a importância do consumo local como impulsionador para empreendedores, além de valorizar a diversidade e a participação econômica de grupos minoritários com projetos de grupos periféricos, LGBTQIAP+, mulheres, pessoas negras, PCDs e outros grupos em situação de vulnerabilidade. Haverá, ainda, neste espaço seis expositores gastronômicos e dois food trucks.





No sábado (2), será oferecido um roteiro para conhecer BH de bike tendo como ponto de partida e retorno a Praça Floriano Peixoto. Bernardo Coelho ministra a oficina Mindfulness no Gramado, com uma aula que abrirá oportunidade de aprofundamento na linha da gestalt-terapia e das psicoterapias somáticas no auxílio de ações como se livrar da insônia, do tabagismo, entre outros temas.



E no Quintal, Maysa Borges e Rachel Bacha conduzem um bate-papo integrado sobre o cuidado com a saúde a partir da alimentação e os desafios projetados para o século: "Alimentos para século XXI".





O Portal da Gentileza, com suas fitas coloridas %u2014 marca registrada do projeto %u2014 dá as boas-vindas ao público LettSousa/Divulgação





O Palco Instituto Unimed-BH recebe oficina de ioga com Marcia Bacch, entremeada de mantras e canções; o espetáculo cênico da Companhia Candongas, Monstro do Lixo; DJ Little Silvia; a Orquestra Do Contra; e a batalha de voguing "Ballrooms The Vogue Way", um campeonato com três modalidades performáticas; e o cantor mineiro Octavio Cardozzo, com o lançamento da turnê "Qualquer Amor", que mescla um repertório autoral de inéditas com interpretações de outros artistas.





No domingo (3), além do Portal da Gentileza, Brechó Gentil, Piquenique se cuida e da Mostra Mercadoria, o espaço Gramado terá a oficina Librário, que promove o desenvolvimento da empatia, ao ensinar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para crianças e adultos por meio de jogos lúdicos e oficinas de lambe-lambe. E uma intervenção musical contemplativa com Thiago Peixoto, que apresentará melodias holísticas inerentes ao som do handpan.

Já o Palco Instituto Unimed-BH recebe Ana Charnizon e Eugênia Corrêa, com a Dança Circular, que busca integrar, equilibrar e conviver de forma mais leve e generosa; o show inédito "Percussão Circular convida Alda Rezende", no qual o percussionista Di Souza une a Escola Percussão Circular à voz única da cantora e intérprete Alda Rezende. O DJ JJBZ intercala momentos do Festival com o Disco Papo, uma bate-papo despojado sobre música e cultura vinil e até uma brincadeira com as crianças nas pickups. Quem finaliza a programação do festival é a paulista Funmilayo Afrobeat Orquestra, a primeira Orquestra de afrobeat brasileira formada por mulheres, liderada pela cantora e saxofonista Stela Nesrine e a trompetista Larissa Oliveira.

Verbo Gentileza

O projeto Verbo Gentileza surgiu em 2016, em Belo Horizonte, com o objetivo de ser uma plataforma de ações individuais e coletivas, on e off-line. E engajar – por meio da cultura, da educação e de ações de conscientização – as pessoas a buscarem soluções mais inteligentes, compartilhadas e sustentáveis, para melhorar a vida nos grandes centros urbanos.

O Verbo Gentileza inspira e conecta pessoas, iniciativas que cuidam e marcas socialmente responsáveis. Reúne ações colaborativas que resultam em maior integração entre as pessoas numa sociedade mais gentil. Já são oito anos nessa jornada, fazendo, gratuitamente, ações colaborativas com iniciativas e projetos de impacto, direcionados pelas premissas da Agenda 2030 e os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável.





Serviço