Própolis possui propriedades antioxidantes benéficas a portadores de HIV

Própolis pode melhorar a resposta imune e reduzir a inflamação em pacientes assintomáticos (foto: Freepik)

Um estudo conduzido por uma bióloga do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB-Unesp), da Universidade Estadual Paulista, revelou que o consumo diário de 500mg de própolis por pessoas que vivem com o vírus HIV promoveu uma redução significativa na concentração de um marcador de estresse oxidativo.









A própolis, uma resina com propriedades antioxidantes, antivirais e anti-inflamatórias, pode ajudar a minimizar esses efeitos, melhorando a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes. A biomédica Fernanda Lopes Conte, uma das autoras do estudo, destaca que a própolis pode melhorar a resposta imune e reduzir a inflamação em pacientes assintomáticos.





Os estudos foram apoiados pela FAPESP (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo) e reforçam a necessidade de continuar combatendo a epidemia de HIV. Em 2021, foram notificados no Brasil 40,8 mil casos de HIV e 35,2 mil casos de Aids. No mesmo ano, mais de 11 mil óbitos foram registrados devido à doença.