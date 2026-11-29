Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, marcada para esta terça-feira (1º/12), no Palácio do Planalto, reacendeu as divergências entre as duas principais forças políticas do país.

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Às vésperas do início do quarto mandato do petista, a aproximação entre as legendas passa por interesses distintos: enquanto Valdemar pretende negociar a concessão de um indulto ou a aprovação de uma anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro, o PT busca ampliar sua base parlamentar e isolar a ala mais radical do bolsonarismo.

O encontro, previsto para as 16h, foi solicitado pelo próprio Valdemar, que conversou previamente com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e consultou integrantes de sua legenda. O deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ) também participará da agenda. Segundo o dirigente, a iniciativa tem o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 27 anos de prisão por participação na trama golpista.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Valdemar afirmou que pretende estabelecer um entendimento com Lula sobre a governabilidade de seu próximo mandato. Nas eleições deste ano, o PL conquistou a maior bancada do Congresso Nacional e contará, a partir de 2027, com 29 senadores e 121 deputados federais.

“Quero conversar com Lula para a gente fazer um entendimento, porque nós temos gente muito boa na oposição. O Rogério Marinho [líder da oposição no Congresso], por exemplo, não pretende prejudicar o governo. Se a gente fizer uma oposição radical, atrapalha o governo. A nossa intenção não é essa, a nossa intenção é tocar o país pra frente”, declarou Valdemar.

O dirigente, entretanto, condicionou esse entendimento à situação dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. “Uma bancada desse tamanho cria problema em qualquer lugar. Nós não queremos criar problema, nós queremos que o país vá para frente. Agora, precisamos ter esse pessoal anistiado ou com indulto. Temos que estudar como que ele vai fazer”, sustentou.

GOVERNABILIDADE

Segundo Edinho Silva, que já se reuniu duas vezes com Valdemar para tratar do assunto, o presidente do PL estaria disposto a levar mais de 30 parlamentares da legenda para a base do próximo governo. “Ele disse que não quer fazer oposição sistemática ao governo Lula e não irá se opor a parlamentares que queiram nos apoiar”.

Encarregado por Lula de articular a base parlamentar do quarto mandato, Edinho vem mantendo conversas com dirigentes de partidos de centro desde o início de novembro. Segundo ele, os entendimentos com União Brasil, PP, Republicanos, PSD, Podemos e MDB estão “praticamente fechados”. Pelas estimativas do presidente do PT, a base governista poderá alcançar 300 deputados e 40 senadores.

A estratégia do Planalto é condicionar a participação dessas legendas no governo ao compromisso de votar com o Executivo no Congresso, evitando a repetição de situações registradas ao longo do terceiro mandato de Lula, quando partidos com representação na Esplanada dos Ministérios deixaram de apoiar propostas de interesse do governo.

Apesar da disposição para o diálogo, Edinho descartou neste domingo (29/11) a possibilidade de negociar a anistia aos envolvidos no planejamento de um golpe de Estado. “O presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis. Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do presidente da República e do vice”, declarou, pelas redes sociais.

A manifestação também faz referência à trama golpista que previa, entre outras ações, o assassinato de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O plano, denominado “Punhal Verde e Amarelo”, teria sido elaborado em 2022, antes da posse de Lula e Alckmin, quando Moraes presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Queremos viabilizar, com apoio parlamentar, o projeto de país liderado pelo presidente Lula, um projeto para todo o povo brasileiro”, acrescentou Edinho.

DIVISÃO NO PL

A aproximação ocorre em meio a divergências internas no PL após a derrota de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A legenda também está dividida em relação à sucessão no comando da Câmara dos Deputados. Enquanto parte do partido defende a recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB), que se aproximou do governo Lula nos últimos meses, a ala mais radical sustenta o lançamento de uma candidatura própria ou a articulação em torno de um nome mais à direita.

A iniciativa de Valdemar também encontrou resistência entre aliados do ex-presidente. O ex-secretário de Comunicação Social do governo Bolsonaro, Fabio Wajngarten, questionou neste domingo a ausência de advogados, familiares dos condenados, líderes religiosos e de uma comissão de parlamentares na reunião com Lula. Também colocou em dúvida a existência de uma proposta concreta a ser apresentada ao petista. “Chega de fanfarronice. Chega de enganar a direita”, declarou Wajngarten, em publicação no X, antigo Twitter.

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Já o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, reagiu à declaração de Edinho com ironia. “As palavras do presidente do PT mostram para não acreditarmos em Papai Noel!”, debochou.