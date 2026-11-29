Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) reagiu, neste domingo (29/11), à declaração do presidente nacional do PT, Edinho Silva, de que a anistia aos envolvidos no planejamento de um golpe de Estado é inegociável. A manifestação ocorre às vésperas da reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

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“As palavras do presidente do PT mostram para não acreditarmos em Papai Noel!”, declarou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mais cedo, Edinho Silva afirmou que o PT está disposto a dialogar com outras legendas para garantir a governabilidade do quarto mandato de Lula, mas estabeleceu limites para as negociações.

“Há bandeiras que são inegociáveis. Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do presidente da República e do vice”, declarou o dirigente petista.

AS PALAVRAS DO PRESIDENTE DO PT MOSTRAM PARA NÃO ACREDITARMOS EM PAPAI NOEL! https://t.co/MtOM5g7Iin — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 29, 2026

A declaração de Edinho contraria uma das principais demandas que Valdemar pretende apresentar a Lula na reunião marcada para a próxima terça-feira (1º/12), às 16h, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o presidente do PL afirmou que pretende negociar a concessão de um indulto ou a aprovação de uma anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro em troca de uma atuação menos radical da oposição no Congresso Nacional.

Segundo Edinho, Valdemar também estaria disposto a permitir que mais de 30 parlamentares do PL integrem a base do próximo governo petista. A legenda terá, a partir de 2027, a maior bancada do Congresso, com 29 senadores e 121 deputados federais.

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A articulação também foi alvo de críticas do ex-secretário de Comunicação Social do governo Bolsonaro, Fabio Wajngarten, que questionou a composição da comitiva e a existência de uma proposta concreta para solucionar a situação dos condenados. “Chega de fanfarronice. Chega de enganar a direita”, afirmou Wajngarten.