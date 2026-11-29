Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou, neste domingo (29/11), que o partido não aceitará a concessão de anistia aos envolvidos no planejamento de um golpe de Estado. A declaração ocorre em meio à articulação do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para negociar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o perdão aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

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Em publicação no X, antigo Twitter, Edinho defendeu o diálogo com outras legendas para garantir apoio parlamentar ao quarto mandato de Lula, mas ressaltou que há bandeiras das quais o partido não abrirá mão nas negociações.

“O presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis. Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do presidente da República e do vice”, declarou.

“Queremos viabilizar, com apoio parlamentar, o projeto de país liderado pelo presidente Lula, um projeto para todo o povo brasileiro”, acrescentou o dirigente petista.

O Presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis. Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do Presidente da República e do Vice. Queremos viabilizar, com apoio parlamentar, o projeto de país liderado pelo Presidente Lula, um projeto para todo o povo brasileiro. Edinho Silva, presidente nacional do PT — Edinho Silva (@edinhosilva) November 29, 2026

Negociação com o PL

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Valdemar Costa Neto afirmou que se reunirá com Lula na próxima terça-feira (1º/12). O presidente do PL pretende defender a concessão de um indulto ou a aprovação de uma anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro em troca de uma atuação menos radical da oposição no Congresso Nacional.

Segundo Valdemar, o encontro foi facilitado pelo próprio Edinho Silva e terá a participação do deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ). Nas eleições deste ano, o PL conquistou a maior bancada do Congresso Nacional e contará, a partir de 2027, com 28 senadores e 121 deputados federais.

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"Quero conversar com Lula para a gente fazer um entendimento, porque nós temos gente muito boa na oposição. O Rogério Marinho [líder da oposição no Congresso], por exemplo, não pretende prejudicar o governo. Se a gente fizer uma oposição radical, atrapalha o governo. A nossa intenção não é essa, a nossa intenção é tocar o país pra frente", disse o presidente do PL.

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O caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, também foi discutido nas conversas entre os presidentes do PT e do PL e poderá ser abordado durante a reunião com Lula.

