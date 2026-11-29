(FOLHAPRESS) - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à Folha que se reunirá com o presidente Lula (PT) na próxima terça-feira (1) para defender que, caso o petista aprove um indulto aos presos do 8 de Janeiro, o partido não fará uma "oposição radical" ao governo.

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"Quero conversar com Lula para a gente fazer um entendimento, porque nós temos gente muito boa na oposição. O Rogério Marinho [líder da oposição no Congresso], por exemplo, não pretende prejudicar o governo. Se a gente fizer uma oposição radical, atrapalha o governo. A nossa intenção não é essa, a nossa intenção é tocar o país pra frente", disse o presidente.

Segundo Valdemar, o encontro foi facilitado pelo presidente do PT, Edinho Silva, com o objetivo de tratar da governabilidade do quarto mandato de Lula. O deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ) também participará.

Nas eleições deste ano, o PL conquistou a maior bancada do Congresso Nacional e terá 28 parlamentares no Senado Federal e 121 deputados na Câmara. Na reunião, o presidente do PL vai defender a anistia pelo 8 de Janeiro ou o indulto presidencial em troca de uma melhor governabilidade, aspecto que preocupa parlamentares alinhados ao governo.

O indulto poderia alcançar todos os presos pelos atos antidemocráticos e só pode ser dado pelo presidente da República, por meio de decreto. Já o perdão, se concedido pelo presidente, seria dado apenas a uma pessoa específica. No caso da anistia, ela precisaria ser aprovada no Congresso e sancionada por Lula.

"Uma bancada desse tamanho cria problema em qualquer lugar. Nós não queremos criar problema, nós queremos que o país vá para frente. Agora, precisamos ter esse pessoal anistiado ou com indulto. Temos que estudar como que ele vai fazer", disse Valdemar.

Hoje, 200 pessoas ainda estão presas, sendo 183 de maneira definitiva e outras 17 prisões processuais, segundo relatório divulgado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes neste mês. Desses 183, 103 estão em regime fechado, 3, em regime semiaberto, e 77 em prisões domiciliares.

O caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado há mais de um ano, também foi alvo de discussão entre Valdemar e Edinho, do PT, e pode ser discutido no encontro com Lula.

Ainda neste mês, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediram que Moraes paute a Lei da Dosimetria, que reduz a pena de condenados pelo 8 de Janeiro, incluindo Bolsonaro.

Os três tiveram uma reunião no Supremo, em Brasília. A informação foi divulgada por meio de nota conjunta de Alcolumbre e Motta. No comunicado, eles dizem que Moraes "ouviu atentamente os argumentos apresentados e informou que dará retorno sobre o pedido assim que possível".

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Para tentar se reeleger, Davi Alcolumbre avalia propor um indulto ou anistia a Bolsonaro em troca do apoio da direita à sua reeleição para o comando do Senado.